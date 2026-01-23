अब बिहार में पैर पसार रहा लॉरेंस विश्नोई गैंग,एनकाउंटर के बाद पकड़े गए चार बदमाश

बिहार में कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गैंग की दस्तक अब खुलकर सामने आने लगी है. पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग से जुड़े चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि तीन को मौके से दबोचा गया. हथियार, कारतूस, नकदी और नेपाली करेंसी की बरामदगी हुई है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली अपने सहयोगियों के साथ बेउर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के आसपास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे. पुलिस की त्वरित कार्रवाई में तीन बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी परमानंद यादव उर्फ नेपाली भागने में सफल रहा. पुलिस ने तुरंत उसके भागने के संभावित मार्ग को देखते हुए मसौढ़ी थाना को अलर्ट किया.

मसौढ़ी थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान पुलिस और परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. फिलहाल वह पुलिस अभिरक्षा में अपना इलाज करवा रहा है.

Advertisement

हथियार और नेपाल की करेंसी बरामद

बेउर थाना द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के पास से एक देशी रिवॉल्वर, छह जिंदा कारतूस, 40 हजार रुपये नकद और 5,110 नेपाली मुद्रा बरामद की गई है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नेपाली करेंसी और पासपोर्ट की मौजूदगी का नेटवर्क से क्या संबंध है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और पटना सहित आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे.

फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क किन-किन लोगों से थे और बिहार में गैंग का नेटवर्क कितना फैला हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

---- समाप्त ----