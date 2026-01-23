scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब बिहार में पैर पसार रहा लॉरेंस विश्नोई गैंग,एनकाउंटर के बाद पकड़े गए चार बदमाश

पटना पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. STF इनपुट पर की गई कार्रवाई में तीन आरोपी बेउर से पकड़े गए, जबकि मुख्य आरोपी परमानंद यादव मुठभेड़ में घायल हुआ. पुलिस ने हथियार, कारतूस, नकदी और नेपाली करेंसी बरामद की है. जांच जारी है कि बिहार में गैंग का नेटवर्क कितना फैला है.

Advertisement
X
पकड़े गए लॉरेंस गैंग के बदमाश (Photo: Screengrab)
पकड़े गए लॉरेंस गैंग के बदमाश (Photo: Screengrab)

बिहार में कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गैंग की दस्तक अब खुलकर सामने आने लगी है. पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग से जुड़े चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि तीन को मौके से दबोचा गया. हथियार, कारतूस, नकदी और नेपाली करेंसी की बरामदगी हुई है.

पुलिस के अनुसार, कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली अपने सहयोगियों के साथ बेउर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के आसपास किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था. सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

सम्बंधित ख़बरें

patna encounter
पटना: पुलिस ने राहुल सिंह गिरोह के सदस्य को पकड़ा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार
B Praak Extortion Call Case
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक से मांगी फिरौती, दी धमकी, FIR दर्ज
'10 करोड़ दे, वरना...', सुनें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बी प्राक को धमकी
सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग की धमकी, मांगी 10 करोड़ की रंगदारी
B Praak
Singer B Praak को जान से मारने की धमकी

छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे. पुलिस की त्वरित कार्रवाई में तीन बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी परमानंद यादव उर्फ नेपाली भागने में सफल रहा. पुलिस ने तुरंत उसके भागने के संभावित मार्ग को देखते हुए मसौढ़ी थाना को अलर्ट किया.

मसौढ़ी थाना क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान पुलिस और परमानंद यादव के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. फिलहाल वह पुलिस अभिरक्षा में अपना इलाज करवा रहा है.

Advertisement

हथियार और नेपाल की करेंसी बरामद

बेउर थाना द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के पास से एक देशी रिवॉल्वर, छह जिंदा कारतूस, 40 हजार रुपये नकद और 5,110 नेपाली मुद्रा बरामद की गई है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नेपाली करेंसी और पासपोर्ट की मौजूदगी का नेटवर्क से क्या संबंध है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और पटना सहित आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे.

फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क किन-किन लोगों से थे और बिहार में गैंग का नेटवर्क कितना फैला हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement