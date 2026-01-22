scorecardresearch
 
पटना: पुलिस ने राहुल सिंह गिरोह के सदस्य को पकड़ा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार

पटना के मसौढ़ी इलाके में आज सुबह करीब 4:00 बजे पुलिस और राहुल सिंह गैंग के एक सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान भाग रहे परमानंद यादव ने पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

राहुल सिंह गैंग का कनेक्शन कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है. (Photo: ITG)

पटना में पुलिस और राहुल सिंह गैंग के एक सदस्य के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि राहुल सिंह गैंग के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं.  

घटना आज सुबह करीब 4:00 बजे की है. यह मुठभेड़ मसौढ़ी इलाके में हुई. जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपराधी की पहचान परमानंद यादव के रूप में हुई है. वह वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था. 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तार

पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो परमानंद यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे मौके से ही पकड़ लिया.

घटना के बाद घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पटना के एसपी परिचय कुमार ने बताया कि राहुल सिंह गैंग का कनेक्शन कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ है.

