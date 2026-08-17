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कबाब से लेकर सब कुछ एक्सपायर्ड, फूड आउटलेट पर लगा 3.67 लाख का जुर्माना

कर्नाटक में FSSAI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फूड आउटलेट पर स्वच्छता की कमी, नकली रंगों का इस्तेमाल और अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ₹3.67 लाख का जुर्माना लगाया है.

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कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है. राज्य में असुरक्षित शावरमा और कबाब के सैंपल लिए गए. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने खाने-पीने की जगहों, होटल, ढाबों, स्कूलों, ई कॉमर्स वेयरहाउस, हॉस्टल और खाने पीने से जुड़े सभी जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है.  

राज्य में पिछड़े वर्गों के 629 हॉस्टलों में जांच की गई. खाने के 1860 सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. समाज कल्याण विभाग के 331 हॉस्टलों में जांच की गई और 556 सैंपल लिए गए. इतना ही नहीं, 186 बस स्टेशनों पर खाने-पीने की 889 जगहों की जांच की गई. करीब 206 जगहों पर नोटिस जारी किए गए. साथ ही, 55 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

आंगनवाड़ी केंद्रों की भी जांच हुई और करीब 549 सैंपल लिए गए. इन्हें फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है. FSSAI के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के तहत खाने-पीने का कारोबार करने वाले लगभग 11 हजार लोगों की ट्रेनिंग दी गई. वहीं, बड़े हाईवे के किनारे बने ढाबों की भी जांच हुई.

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स्वच्छता की कमी, नकली रंगों का इस्तेमाल और अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ₹3.67 लाख का जुर्माना लगाया गया है. शावरमा के 41 और कबाब के 21 सैंपल लिए गए. जिसमें से 9 शावरमा और एक कबाब असुरक्षित पाया गया. जुर्माने के साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. स्वच्छता की कमी की शिकायत मिलने के बाद FSSAI ने यह छापेमारी की थी. 

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यह भी पढ़ें: यूपी के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद 7 छात्राएं बीमार, जांच के लिए कमेटी गठित

तमिलनाडु से कर्नाटक आ रहे दूध और दूध से बने उत्पादों के सैंपल की भी जांच की गई. 124 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास भी जांच की गई और यहां से भी सैंपल लिए गए. बेंगलुरु में 60 से ज्यादा 3 स्टार और 5 स्टार होटलों से भी सैंपल लिए गए हैं. इसमें कुछ वेयरहाउस और अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां भी शामिल हैं. खाने पीने का कारोबार करने वाले 30 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं. 

ई-कॉमर्स फ़ूड वेयरहाउस की 236 जगहों का भी निरीक्षण किया गया. 44 वेयरहाउस के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जबकि स्वच्छता की कमी के कारण आठ वेयरहाउस पर ₹1.97 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

राज्य भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान ढाबों और रेस्तरां में बड़ी मात्रा में खराब और एक्सपायर खाद्य सामग्री मिली है. इसमें 378 किलो मटन-चिकन, 203 किलो मछली, 200 किलो शाकाहारी खाना, 76 किलो सब्जियां, 45 लीटर दूध, 12 किलो बेकरी उत्पाद और 67 किलो अनाज शामिल है. 

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