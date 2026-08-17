Raw Mango Pulao Recipe: रोज के चावल को दें नया ट्विस्ट, कच्चे आम से बनाएं खट्टा-चटपटा पुलाव, शेफ कुणाल कपूर की आसान रेसिपी

Raw Mango Pulao Recipe: ऑफिस के बाद जल्दी में लोग अक्सर पुलाव बनाने लगते हैं, लेकिन रोज-रोज एक जैसा चावल खाकर भी मन भर जाता है. अगर आप भी ऑफिस के चलते दूसरे शहर में अकेले रहते हैं और रोज नई-नई डिश नहीं बना पाते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है. तीखा पुलाव तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन शेफ कुणाल कपूर ने कच्चे आम के पुलाव की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप मिनटो में बना सकते हैं.

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कच्चे आम से बनने वाला पुलाव खाने में भी मजेदार लगता है और इसे बनाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है. कच्चे आम से बनने वाली यह रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगती है. कच्चे आम से बना पुलाव स्वाद में खट्टा-चटपटा और बेहद खुशबूदार लगता है.

खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. शेफ कुणाल कपूर ने कच्चे आम के पुलाव की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

कच्चे आम का पुलाव बनाने के लिए सामग्री

1 कच्चा आम, बारीक कटा हुआ

3 चम्मच तेल

½ चम्मच हींग

1 चम्मच सरसों के दाने

4 सूखी लाल मिर्च

2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक

5 प्याज, बारीक कटे हुए

2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

करी पत्ता

स्वादानुसार नमक

2½ कप उबले हुए चावल

हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

कैसे बनाएं कच्चे आम का पुलाव?

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सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें. उसमें हींग और सरसों के दाने डालकर तड़का लगाएं. अब सूखी लाल मिर्च, बारीक कटा अदरक और प्याज डालें. प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ कच्चा आम डालकर अच्छी तरह फ्राई करें. अब कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर पकाएं, ताकि कच्चे आम का खट्टापन मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाए. अब इसमें ढाई कप उबले हुए चावल डालें. ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च डालकर चावल को मसाले और कच्चे आम के मिक्सर के साथ अच्छी तरह मिलाएं. कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकने दें. इससे चावल में कच्चे आम और तड़के का स्वाद अच्छी तरह से आ जाएगा. आखिर में पुलाव में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गर्मागर्म सर्व करें. अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं.

चटपटा और खट्टा स्वाद आएगा पसंद

कच्चे आम का यह पुलाव उन लोगों के लिए खास है जिन्हें खाने में हल्का खट्टा और चटपटा स्वाद पसंद है. इसे आप लंच या डिनर में दही, रायते या पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं.

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