Raw Mango Pulao Recipe: रोज के चावल को दें नया ट्विस्ट, कच्चे आम से बनाएं खट्टा-चटपटा पुलाव, शेफ कुणाल कपूर की आसान रेसिपी

Raw Mango Pulao Recipe: ऑफिस के बाद जल्दी में लोग अक्सर पुलाव बनाने लगते हैं, लेकिन रोज-रोज एक जैसा चावल खाकर भी मन भर जाता है. अगर आप भी ऑफिस के चलते दूसरे शहर में अकेले रहते हैं और रोज नई-नई डिश नहीं बना पाते हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है. तीखा पुलाव तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन शेफ कुणाल कपूर ने कच्चे आम के पुलाव की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप मिनटो में बना सकते हैं.
कच्चे आम से बनने वाला पुलाव खाने में भी मजेदार लगता है और इसे बनाने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है. कच्चे आम से बनने वाली यह रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगती है. कच्चे आम से बना पुलाव स्वाद में खट्टा-चटपटा और बेहद खुशबूदार लगता है.
खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. शेफ कुणाल कपूर ने कच्चे आम के पुलाव की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
कच्चे आम का पुलाव बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं कच्चे आम का पुलाव?
चटपटा और खट्टा स्वाद आएगा पसंद
कच्चे आम का यह पुलाव उन लोगों के लिए खास है जिन्हें खाने में हल्का खट्टा और चटपटा स्वाद पसंद है. इसे आप लंच या डिनर में दही, रायते या पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं.