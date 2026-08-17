Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में पधारेंगे शनि! 9 अक्टूबर तक इन 3 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनि देव 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. पंचांग के अनुसार, शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में परिवर्तन करेंगे. शनि का यह नक्षत्र गोचर 9 अक्टूबर तक रहेगा. शनि की धीमी चाल और लंबे समय तक एक नक्षत्र में रहने के कारण इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर गहरा और दीर्घकालिक पड़ता है.
शनि देव मेहनत का फल, स्थिरता, पद-प्रतिष्ठा और अपार धन-दौलत देने वाले ग्रह माने जाते हैं. 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच शनि का यह नक्षत्र प्रवास विशेष रूप से 3 भाग्यशाली राशियों के लिए स्वर्णिम काल साबित होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इसका भरपूर लाभ:
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 अगस्त से 9 अक्टूबर तक का समय वरदान समान रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या मनचाही जगह ट्रांसफर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए नए सौदे बहुत लाभदायक साबित होंगे. आय के पुराने और नए स्रोत मजबूत होंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं.
तुला राशि (Libra)
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, इसलिए शनि का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे. आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. नया मकान, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है. पारिवारिक जीवन में स्थिरता और खुशहाली आएगी.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. 9 अक्टूबर तक का समय आपके लिए वित्तीय और पेशेवर मामलों में बड़ी राहत लेकर आएगा. निवेश, शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
शुभ फल बढ़ाने के उपाय
शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें.
प्रत्येक शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करें.