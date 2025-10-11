scorecardresearch
 

Feedback

फर्जी नोटों का अंतरराज्यीय खेल खत्म! कामारेड्डी में पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोचा, नकली नोट बरामद

तेलंगाना के कामारेड्डी में पुलिस ने नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ किया और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य चार सदस्य जल्द पकड़े जाएंगे. आरोपियों के पास से ₹3 लाख के नकली नोट, ₹15 हजार 300 असली नोट और आंशिक छपे ₹8 हजार बरामद हुए.

Advertisement
X
₹3 लाख के नकली नोट बरामद.(Photo: Representational)
₹3 लाख के नकली नोट बरामद.(Photo: Representational)

तेलंगाना के कामारेड्डी में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह कुल 12 सदस्यों का था.

एसपी एम. राजेश चंद्रा ने विशेष टीमों का गठन किया और आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से पकड़ा, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. जांच की शुरुआत 24 सितंबर को हुई जब कमारेड्डी में एक शराब की दुकान के कैशियर ने पुलिस को शिकायत दी कि ग्राहक द्वारा दिए गए ₹500 के नोट नकली लग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना DCA ने 'रेलाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर' कफ सिरप को किया बैन, तय मानक से ज्यादा मिला सिरप में DEG

सम्बंधित ख़बरें

किडनैप बच्ची को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर छुड़ाया. (Photo: AI-generated)
फुटपाथ पर मां के साथ सो रही बच्ची हुई किडनैप, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर छुड़ाया 
सांकेतिक तस्वीर (ai image)
बाइक से चोरी हो जाता था पेट्रोल, बचाव के लिए लगा दिया करंट, पत्नी की चली गई जान 
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
तेलंगाना के लिंगमपल्ली गांव में तेंदुए ने किया बछड़े का शिकार, गांव में फैली दहशत 
रामलीला मेले में करंट से युवक की मौत
पिता ने दो बेटों को कुएं में फेंककर मार डाला, फिर खुद कर ली आत्महत्या  
प्रतीकात्मक फोटो.
प्रेमी को फोन किया फिर महिला नर्स ने कर ली आत्महत्या... इस बात से थी नाराज  

इसके बाद पुलिस ने उस ग्राहक को ट्रेस किया और पता चला कि उसने आसानी से पैसे कमाने के लिए पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से संपर्क किया, जो नकली करेंसी के रैकेट में शामिल था. इसके बाद पुलिस टीमें पश्चिम बंगाल गईं और नकली करेंसी के नेटवर्क का पता लगाकर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Advertisement

इनमें से चार आरोपियों को 3 अक्टूबर को जेल भेजा गया था, जबकि शेष चार को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया. पुलिस ने बताया कि बाकी बचे चार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी. पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹3 लाख से अधिक नकली करेंसी, ₹15 हजार 300 असली नोट और आंशिक रूप से छपे नोटों की ₹8 हजार से अधिक राशि बरामद की है. 

अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नकली मुद्रा के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और जांच अभी जारी है. इस भंडाफोड़ के बाद कामारेड्डी जिले में नकदी धोखाधड़ी और फर्जी नोटों के मामलों पर पुलिस की निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement