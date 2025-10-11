फर्जी नोटों का अंतरराज्यीय खेल खत्म! कामारेड्डी में पुलिस ने 8 आरोपियों को दबोचा, नकली नोट बरामद

तेलंगाना के कामारेड्डी में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह कुल 12 सदस्यों का था.

एसपी एम. राजेश चंद्रा ने विशेष टीमों का गठन किया और आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से पकड़ा, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. जांच की शुरुआत 24 सितंबर को हुई जब कमारेड्डी में एक शराब की दुकान के कैशियर ने पुलिस को शिकायत दी कि ग्राहक द्वारा दिए गए ₹500 के नोट नकली लग रहे हैं.

इसके बाद पुलिस ने उस ग्राहक को ट्रेस किया और पता चला कि उसने आसानी से पैसे कमाने के लिए पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से संपर्क किया, जो नकली करेंसी के रैकेट में शामिल था. इसके बाद पुलिस टीमें पश्चिम बंगाल गईं और नकली करेंसी के नेटवर्क का पता लगाकर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया.

इनमें से चार आरोपियों को 3 अक्टूबर को जेल भेजा गया था, जबकि शेष चार को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया. पुलिस ने बताया कि बाकी बचे चार आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी. पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹3 लाख से अधिक नकली करेंसी, ₹15 हजार 300 असली नोट और आंशिक रूप से छपे नोटों की ₹8 हजार से अधिक राशि बरामद की है.

अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नकली मुद्रा के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और जांच अभी जारी है. इस भंडाफोड़ के बाद कामारेड्डी जिले में नकदी धोखाधड़ी और फर्जी नोटों के मामलों पर पुलिस की निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है.

