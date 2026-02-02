टेकऑफ से पहले Indigo फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी, पायलट की सूझबूझ से यात्री को मिला इलाज

हैदराबाद से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6271 को रविवार रात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा, जब विमान में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. यह घटना उस समय हुई जब फ्लाइट टैक्सींग के बाद उड़ान भरने की तैयारी में थी.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, फ्लाइट रनवे की ओर बढ़ ही रही थी कि करीब रात 8:45 बजे क्रू मेंबर्स ने एक यात्री को सीट पर बेहोश पाया. यात्री की पहचान करुप्पैयाह मुथुरम के रूप में हुई है, जो विमान में सीट नंबर 26E पर बैठे थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत विमान को बे नंबर 13 पर वापस लाने का फैसला लिया.

विमान के वापस पहुंचते ही एयरपोर्ट मेडिकल सेंटर (AMC) की टीम मौके पर पहुंची और यात्री को प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अपोलो एएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत की जांच की गई. अधिकारियों के अनुसार, समय रहते इलाज मिलने से यात्री की स्थिति में सुधार हुआ.

बेहोश यात्री को उतारकर फ्लाइट ने देरी से भरी उड़ान

मेडिकल इमरजेंसी के चलते फ्लाइट में सवार दो यात्रियों को सुरक्षा और संचालन कारणों से उतार दिया गया. इसके बाद आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर इंडिगो की यह फ्लाइट रात 9:16 बजे दोबारा रवाना हुई. इस दौरान विमान में कुल 180 यात्री सवार थे.

बेहोश यात्री अपोलो डीआरडीओ अस्पताल रेफर

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इलाज के बाद करुप्पैयाह मुथुरम को रात 10:25 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, आगे की जांच और निगरानी के लिए उन्हें अपोलो डीआरडीओ अस्पताल रेफर किया गया है.

इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे मामलों में उड़ान में देरी या रूटीन में बदलाव किया जाना मानक प्रक्रिया का हिस्सा है. समय पर लिए गए फैसले और त्वरित मेडिकल सहायता के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई.

