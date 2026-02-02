scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टेकऑफ से पहले Indigo फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी, पायलट की सूझबूझ से यात्री को मिला इलाज

हैदराबाद से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को रविवार रात उस वक्त वापस लौटना पड़ा, जब विमान में एक यात्री बेहोश पाया गया. मेडिकल इमरजेंसी के चलते फ्लाइट को बे एरिया में लाया गया, जहां यात्री को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

Advertisement
X
इंडिगो के विमान में एक यात्री बेहोश पाया गया था. (File Photo)
इंडिगो के विमान में एक यात्री बेहोश पाया गया था. (File Photo)

हैदराबाद से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6271 को रविवार रात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा, जब विमान में एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. यह घटना उस समय हुई जब फ्लाइट टैक्सींग के बाद उड़ान भरने की तैयारी में थी.

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, फ्लाइट रनवे की ओर बढ़ ही रही थी कि करीब रात 8:45 बजे क्रू मेंबर्स ने एक यात्री को सीट पर बेहोश पाया. यात्री की पहचान करुप्पैयाह मुथुरम के रूप में हुई है, जो विमान में सीट नंबर 26E पर बैठे थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत विमान को बे नंबर 13 पर वापस लाने का फैसला लिया.

यह भी पढ़ें: 'गुंडागर्दी कर रहे, सामान कैसे छुआ...', Akasa Air की गोवा-दिल्ली फ्लाइट में दो यात्रियों का हंगामा, उतारे गए

सम्बंधित ख़बरें

Indigo flight emergency landing
कुवैत-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को मिली हाईजैक और बम की धमकी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग
ईरान तनाव के चलते इंडिगो ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कीं (Photo: ITG)
ईरान संकट के बीच IndiGo का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
Kashmir Snowfall Alert: Heavy Snow से ठप यातायात
Share Market Today
कल 78% गिरा प्रॉफिट... आज ₹125 टूट गया ये स्‍टॉक, अब आगे क्‍या
पहाड़ों पर बर्फबारी, ट्रेन-फ्लाइट्स पर भी ब्रेक, 26 जनवरी का ट्रिप कहीं बन न जाए आफत

विमान के वापस पहुंचते ही एयरपोर्ट मेडिकल सेंटर (AMC) की टीम मौके पर पहुंची और यात्री को प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के जरिए अपोलो एएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत की जांच की गई. अधिकारियों के अनुसार, समय रहते इलाज मिलने से यात्री की स्थिति में सुधार हुआ.

Advertisement

बेहोश यात्री को उतारकर फ्लाइट ने देरी से भरी उड़ान

मेडिकल इमरजेंसी के चलते फ्लाइट में सवार दो यात्रियों को सुरक्षा और संचालन कारणों से उतार दिया गया. इसके बाद आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर इंडिगो की यह फ्लाइट रात 9:16 बजे दोबारा रवाना हुई. इस दौरान विमान में कुल 180 यात्री सवार थे.

यह भी पढ़ें: कुवैत-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को मिली हाईजैक और बम की धमकी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

बेहोश यात्री अपोलो डीआरडीओ अस्पताल रेफर

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इलाज के बाद करुप्पैयाह मुथुरम को रात 10:25 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. हालांकि, आगे की जांच और निगरानी के लिए उन्हें अपोलो डीआरडीओ अस्पताल रेफर किया गया है.

इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे मामलों में उड़ान में देरी या रूटीन में बदलाव किया जाना मानक प्रक्रिया का हिस्सा है. समय पर लिए गए फैसले और त्वरित मेडिकल सहायता के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement