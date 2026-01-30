'गुंडागर्दी कर रहे, सामान कैसे छुआ...', Akasa Air की गोवा-दिल्ली फ्लाइट में दो यात्रियों का हंगामा, उतारे गए

गोवा से दिल्ली जा रही अकासा एयर (Akasa Air) की फ्लाइट QP-1358 में दो यात्रियों द्वारा केबिन क्रू से बदसलूकी किए जाने के बाद उन्हें विमान से उतार दिया गया. इस घटना के कारण फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे से अधिक की देरी से उड़ान भर सकी. यह घटना उस समय हुई जब केबिन क्रू यात्रियों को ओवरहेड कम्पार्टमेंट में सामान सही तरीके से रखने में मदद कर रहा था.
एयरलाइन कंपनी के मुताबिक केबिन क्रू सदस्य अभिनव अन्य यात्रियों की सहायता कर रहे थे, तभी दो यात्रियों- अनुप भार्गव और चंदन मिश्रा ने अपने बैग को छूने पर आपत्ति जताई. अभिनव ने दोनों को समझाया कि वह सभी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सामान सही ढंग से रखने में मदद कर रहे हैं. मामला तब बिगड़ गया जब अनुप भार्गव ने अभिनव के साथ आक्रामक व्यवहार करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी.
अकासा एयर के मुताबिक अनूप भार्गव ने केबिन क्रू अभिनव को धमकाते हुए कहा, 'गुंडागर्दी कर रहे हो यहां पे? सामान कैसे छुआ तुमने? रुको, अभी बताता हूं मेरी पावर.' इसके बाद अनूप ने कथित तौर पर केबिन क्रू अभिनव को धक्का दे दिया. स्थिति को शांत करने के लिए अभिनव ने माफी मांगकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि अनुप भार्गव और चंदन मिश्रा दोनों ने अपना अमर्यादित व्यवहार जारी रखा.
बार-बार अनुशासनहीनता के चलते यात्रियों और विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अकासा एयर के क्रू ने दोनों यात्रियों को फ्लाइट से उतारने का फैसला किया. अनुप भार्गव ने विमान से उतरने से इनकार किया और कुछ लोगों को फोन करने लगे. इस पर अन्य यात्रियों ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे आक्रामक तरीके से विमान छोड़ने को कहा. बताया जा रहा है कि अनुप भार्गव और चंदन मिश्रा दोनों इंजीनियरिंग कंपनी आईएसजीईसी (ISGEC) में वरिष्ठ अधिकारी हैं.