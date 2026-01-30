scorecardresearch
 
कुवैत-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को मिली हाईजैक और बम की धमकी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को हाईजैक और बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतियातन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. धमकी टिश्यू पेपर के जरिए दी गई थी, जिसके बाद फ्लाइट में सवार 180 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके सामान की जांच की गई.

बम की धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. (File Photo: ITG)
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. यह कदम उस समय उठाया गया, जब फ्लाइट को हाईजैक करने और बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी टिश्यू पेपर के माध्यम से दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं.

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को एहतियातन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फ्लाइट में मौजूद सभी 180 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. इसके साथ ही सभी यात्रियों के सामान और लगेज की गहन जांच की जा रही है.

जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

एयरपोर्ट पर पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर मौजूद हैं और फ्लाइट के अंदर व बाहर हर स्तर पर जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में अब तक कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है. सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं.

अधिकारियों के अनुसार, सभी जरूरी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट को थोड़ी देर बाद अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

