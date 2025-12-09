scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IndiGo Crisis Live Updates: एक हफ्ते में 4500 फ्लाइट्स कैंसिल... कब थमेगा इंडिगो का संकट? यात्री परेशान, एयरपोर्ट्स पर त्राहिमाम

Indigo Flight Cancellations Live: IndiGo की एक हफ्ते में 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द होने के बाद, विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि सरकार एयरलाइन के विंटर शेड्यूल में कटौती करेगी और स्लॉट अन्य वाहकों को देगी. 745 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. IndiGo ने माफी मांगी है.

Advertisement
X
इंडिगो संकट की वजह से लाखों यात्रियों का सफर पटरी से उतरा (Photo- Reuters)
इंडिगो संकट की वजह से लाखों यात्रियों का सफर पटरी से उतरा (Photo- Reuters)

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले एक हफ्ते में 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं.

पायलट्स की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के बाद शुरू हुआ यह संकट अब आठवें दिन भी जारी है. शमशाबाद एयरपोर्ट से आज भी 38 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं जिसकी वजह से यात्री बेहद परेशान दिखे.

इससे पहले सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं थी. वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो की 26 फ्लाइट्स कैंसिल हुई. हालांकि बीते चार दिनों से कैंसिल हो रही उड़ानों की संख्या में कमी आ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

IndiGo
इंडिगो पर एक्शन की तैयारी... उड़ान शेड्यूल में होगी कटौती, दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे स्लॉट 
supreme court
इंडिगो क्राइसिस पर SC का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- हम एयरलाइन नहीं चला सकते 
इंडिगो ने डीजीसीए को कहा कई कारणों के मेल से बिगड़े हालात (Photo: PTI)
IndiGo का सरकार को जवाब, फ्लाइट संकट की गिनाईं पांच वजह 
Indigo
Indigo को DGCA का समन 
इंडिगो की मनमानी जारी, अब कड़े एक्शन की बारी! देखें विशेष 

LIVE UPDATES

-चेन्नई एयरपोर्ट से अराइवल कैंसलेशन की संख्या आज 42 रही जबकि डिपार्चर कैंसलेशन की संख्या 39 रही.

-हैदराबाद एयरपोर्ट से अराइवल कैंसलेशन की संख्या आज 14 रही जबकि डिपार्चर कैंसलेशन की संख्या 44 रही.

- यह वीडियो अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है जहां इंडिगो की फ्लाइट्स में रुकावट और कैंसलेशन से यात्री परेशान नजर आए.

Advertisement

-सूत्रों के मुताबिक, नागर विमानन मंत्रालय आज सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ बैठक करेगा. बीते रोज राम मोहन नायडू द्वारा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की गई थी.  आज सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के शीर्ष अधिकारियों को राजीव भवन में रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया गया है.

- बैठक का मुख्य फोकस- इडिगो फियास्को जैसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने पर होगा.रिव्यू के दौरान इंडिगो के संचालन, पैसेंजर लोड, यात्रियों की देखभाल और रिफंड प्रक्रिया की भी विस्तार से समीक्षा की जाएगी. इंडिगो अपनी सेवाओं को फुल स्ट्रेंथ पर कैसे बहाल करेगा, इस पर भी चर्चा होगी.एयरफेयर कैपिंग के कार्यान्वयन पर अपडेट भी बैठक में लिया जा सकता है. यदि एयरलाइन ऑपरेटरों की कोई चिंता या सुझाव हैं, तो वे भी राजीव भवन की इस बैठक में लिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: इंडिगो क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- हम एयरलाइन नहीं चला सकते

सरकार करेगी सख्ती

इस बीच सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार IndiGo के विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती करेगी और उसके स्लॉट अन्य ऑपरेटरों को आवंटित किए जाएंगे. उन्होंने  कहा, "हम IndiGo के रूट में कटौती करेंगे. वे वर्तमान में 2,200 उड़ानें संचालित कर रहे हैं. हम निश्चित रूप से उनमें कटौती करेंगे."

Advertisement

नायडू ने यह भी बताया कि 1 दिसंबर से 8 दिसंबर (शाम 5 बजे तक) के बीच रद्द हुए 7,30,655 पीएनआर (PNR) के लिए 745 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. इसके अलावा, 9,000 यात्री बैग में से 6,000 वितरित किए जा चुके हैं, और शेष आज रात या मंगलवार सुबह तक वितरित कर दिए जाएंगे.

IndiGo ने मांगी माफी, DGCA करेगा कार्रवाई

विमानन सुरक्षा नियामक DGCA ने सोमवार को कहा कि उसे IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोरक्वेरास से कारण बताओ नोटिस का जवाब मिल गया है. नियामक ने बताया कि एयरलाइन ने "गहरा खेद" व्यक्त किया है और ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है. DGCA अब जवाब की जाँच कर रहा है, और उचित माने जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement