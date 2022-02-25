Indian Railway: यात्री ध्यान दें! रेलवे ने आज 370 ट्रेनों को पूरी तरह किया रद्द, 32 के बदले रूट, यहां देखें पूरी List

Indian Railway Cancelled Trains List Today, 25 feb 2022: भारतीय रेलवे (Indian railway) रोजाना मौसम, डेवलपमेंट वर्क या अन्य किसी कारण से सैकड़ों ट्रेन रद्द करता है. ऐसी ट्रेनों की सूची रेलवे रोजाना जारी करता है. जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. रेलवे ने आज यानि 25 फरवरी 2022 की सूची भी जारी कर दी है. ऐसे में अगर आप आज यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस सूची को ध्यान से पढ़ें.
सुबह 10.15 बजे के अपडेट के मुताबिक रेलवे ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 370 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. वहीं 32 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया है. रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जारी कर दी है.
इसके अलावा भारतीय रेल ने 37 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए हैं. वहीं, 16 को रीशेड्यूल भी किया गया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द -
|370 trains cancelled [ Start Date: 25-Feb ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|05:50
|01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|18:00
|01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
|PSPC
|15:00
|01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
|PSPC
|11:00
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:15
|02983 BNC-AGTL SUPERFAST SPL
BANGALORE CANT (BNC) - AGARTALA (AGTL)
|TOD
|10:15
|03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|03:30
|03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|01:50
|03057 AZ-NILE PASS SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)
|PSPC
|02:45
|03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:35
|03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03091 AZ-SBG SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|03:15
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|04:00
|03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|04:55
|03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN (UDL)
|PSPC
|04:10
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:15
|04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|16:30
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|16:05
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:20
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:40
|04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)
|PSPC
|05:30
|04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|16:00
|04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)
|PSPC
|09:35
|05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|PSPC
|16:20
|05138 PRRB-MAU EXP. SPL.
PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)
|PSPC
|06:10
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05380 KSJ-LJN SPL EXP
KASGANJ (KSJ) - LUCKNOWJN (LJN)
|PSPC
|14:50
|05489 STP-LJN U/R EXP
SITAPUR (STP) - LUCKNOWJN (LJN)
|PSPC
|15:00
|05490 LJN-STP U\R EXP
LUCKNOWJN (LJN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|09:50
|05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|07:00
|05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT)
|PSPC
|14:50
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|11:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|14:45
|05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|17:05
|05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)
|PSPC
|07:15
|06591 TK-SMET PAS SPL
TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET)
|PSPC
|18:40
|06592 SMET-TK PAS SPL
SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)
|PSPC
|04:00
|06595 SBC-SSPN MEMU
BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM)
|PSPC
|07:20
|06596 SSPN-SBC MEMU
DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC)
|PSPC
|12:15
|06659 SCT-QLN EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|11:35
|06660 QLN-SCT EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|10:20
|07029 AGTL - SC EXPRESS
AGARTALA (AGTL) - SECUNDERABAD JN (SC)
|TOD
|06:10
|07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:15
|07280 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|08:45
|07281 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:00
|07328 CMNR-MYS PAS SPL
CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)
|PSPC
|21:30
|07347 UBL-CTA UR EXP SPL
HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)
|PSPC
|07:10
|07348 CTA-UBL UR EXP SPL
CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|14:00
|07367 ASK-UBL PASS SPL
ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|05:10
|07368 UBL-ASK PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)
|PSPC
|14:55
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|05:05
|07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)
|PSPC
|17:00
|07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN)
|PSPC
|14:45
|07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|18:00
|07673 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
|PSPC
|08:40
|07674 NDD-NS
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|11:45
|07771 NARSAPUR-NDD
NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|06:45
|07861 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|PSPC
|20:15
|07863 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|14:45
|07877 BZA-BVRM
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM)
|PSPC
|07:10
|07885 BVRM-NDD
BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)
|PSPC
|17:50
|07897 NS-NDD
NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)
|PSPC
|04:10
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:35
|09437 MSH - ABR DMU SPL
MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)
|PSPC
|18:15
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|09448 PNBE-ADI SPL CLONE TRAIN
PATNA JN (PNBE) - AHMEDABAD JN (ADI)
|TOD
|22:30
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11109 VGLB - LJN INTERCITY
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|06:15
|11110 LJN-VGLB INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|MEX
|16:40
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS
HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY)
|SUF
|15:55
|12346 GHY HWH SARAIGHAT EXP
GUWAHATI (GHY) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|12:20
|12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC)
|JSH
|06:10
|12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|14:25
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12396 AII-RJPB ZIYARAT EXP
AJMER (AII) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)
|SUF
|00:40
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)
|SUF
|21:15
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS
KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS)
|SUF
|15:15
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12885 SHM-BJE ARANYAK EXPRESS
SHALIMAR (SHM) - BHOJUDIH JN (BJE)
|SUF
|07:45
|12886 BJE-SHM ARANYAK EXP
BHOJUDIH JN (BJE) - SHALIMAR (SHM)
|SUF
|13:35
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)
|MEX
|11:45
|13247 KYQ-RJPB EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)
|MEX
|05:00
|13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|13:35
|13429 MLDT-ANVT WKLY EXP
MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|09:05
|13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14507 DLI BTI EXP
DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA)
|MEX
|13:05
|14508 FKA DLI EXP
FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI)
|MEX
|02:05
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14525 UMB - SGNR INT EXP
AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|05:05
|14526 SGNR - UMB INT EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|14:00
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|14813 JU BPL EXP
JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL)
|MEX
|08:50
|14814 BPL JU EXP
BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|16:55
|14821 JU - SBIB EXP
JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
|MEX
|09:40
|14822 SBIB - JU EXP
SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|06:40
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)
|MEX
|01:35
|14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|13:10
|14887 RKSH BME EXP
RISHIKESH (RKSH) - BARMER (BME)
|MEX
|19:25
|14893 JU PNU EXP
JODHPUR JN (JU) - PALANPUR JN (PNU)
|MEX
|19:05
|14894 PNU JU MEX
PALANPUR JN (PNU) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|04:35
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15026 ANVR-MAU EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU)
|MEX
|13:25
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15068 BDTS-GKP EXP
BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|00:20
|15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)
|MEX
|03:45
|15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|16:30
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|17:30
|15417 RAJYA RANI EXPRESS
ALIPUR DUAR JN (APDJ) - SILGHAT TOWN (SHTT)
|MEX
|17:00
|15622 ANVT-KYQ EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:45
|15624 KYQ-BGKT EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
|MEX
|17:15
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15709 MLDT-NJP EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|MEX
|17:00
|15710 NJP-MLDT EXPRESS
NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|07:00
|15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ)
|MEX
|06:15
|15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|14:15
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|16579 YPR-SMET EXPRESS
YASVANTPUR JN (YPR) - SHIMOGA TOWN (SMET)
|MEX
|09:15
|16580 SMET-YPR EXPRESS
SHIMOGA TOWN (SMET) - YASVANTPUR JN (YPR)
|MEX
|15:30
|17269 BZA-NS
VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)
|MEX
|16:40
|17270 NS-BZA
NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|09:40
|17281 GNT-NS
GUNTUR JN (GNT) - NARASAPUR (NS)
|MEX
|16:45
|17282 NS-GNT
NARASAPUR (NS) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|06:05
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19342 BINA -NAGDA EXPRESS
BINA JN (BINA) - NAGDA JN (NAD)
|MEX
|07:00
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)
|MEX
|17:45
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22198 PRATHAM S SNGRM SUF
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|21:20
|22329 HLZ-ASN SF EXP
HALDIA (HLZ) - ASANSOL JN (ASN)
|SUF
|13:00
|22330 ASN- HLZ SF EXP
ASANSOL JN (ASN) - HALDIA (HLZ)
|SUF
|05:40
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22502 NTSK-SBC S F EXPRESS
NEW TINSUKIA (NTSK) - KSR BENGALURU (SBC)
|SUF
|18:05
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22843 BSP PNBE SF EXP
BILASPUR JN (BSP) - PATNA JN (PNBE)
|SUF
|20:30
|31191 NH-KLYM LOCAL
NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:10
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31312 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31412 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:05
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31425 SDAH-NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|13:07
|31434 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:50
|31511 SDAH-STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|04:35
|31512 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:22
|31514 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:46
|31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31721 RHA - KNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|04:42
|31741 RHA - GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:42
|31811 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|03:20
|31812 KNJ - SDAJ LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31911 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|04:20
|31912 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:50
|32211 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:07
|32212 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:00
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|33311 BT-HNB LOCAL
BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|04:03
|33512 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:03
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
|33651 SDAH-HB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
|SUB
|04:45
|33711 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33712 BNJ - RHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|04:18
|33811 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|03:15
|33812 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|02:58
|33813 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:15
|33814 BNJ-SDAH LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:25
|33815 SDAH-BNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|04:55
|34111 KBGB - SDAH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:45
|34112 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|03:45
|34114 SDAH-KBGB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
|SUB
|04:36
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34352 SPR - CG LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
|SUB
|04:50
|34411 SPR - SDAH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34412 SDAH- SPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|04:15
|34511 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:45
|34513 CG - SDAH LOCAL
CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:32
|34711 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34712 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:00
|34713 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:35
|34714 SDAH-LKPR LOCAL
SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:30
|34715 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:15
|34717 LKPR - SDAH LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:44
|34791 NMKA - SDAH LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:07
|34811 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|03:00
|34812 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|03:54
|34813 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:00
|34814 SDAH-DH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:45
|34815 DH - SDAH LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:40
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|34914 LKPR NMKA LOCAL
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)
|SUB
|04:08
|34933 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|22:10
|34935 NMKA - LKPR LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|03:05
|34937 NMKA KWDP LOCAL
NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)
|SUB
|04:37
|34981 KWDP-LKPR LOCAL
KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|04:56
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36813 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:55
|36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:58
|36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37212 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:07
|37213 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|05:14
|37214 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37314 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:50
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37371 HWH-GOGT LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)
|SUB
|04:22
|37385 TAK-AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|04:00
|37386 AMBG-TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:50
|37391 TAK AMBG LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)
|SUB
|22:25
|37394 AMBG TAK LOCAL
ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|23:15
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37521 NH-BDC LOCAL
NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37522 BDC-NH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:10
|37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|11:42
|37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:30
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|37731 BDC-MYM LOCAL
BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
|SUB
|20:47
|37732 MYM-BDC LOCAL
MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|21:50
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37742 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:40
|37743 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|04:30
|37781 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|03:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|37811 HWH- BWN M/LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:15
|37812 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|37814 BWN-HWH LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:05
|37912 KWAE-HWH LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:45
|38302 MCA-HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38304 MCA HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:55
|38306 MCA - HWH LOCAL
MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:20
|38402 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38404 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:25
|38408 PKU HWH LOCAL
PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:35
|38702 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:05
|38703 HWH-KGP LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)
|SUB
|03:30
|38704 KGP HWH LOCAL
KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|38801 HWH-MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|02:45
|38802 MDN HWH LOCAL
MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:15
|38803 HWH MDN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)
|SUB
|04:25
|52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|09:45
|52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|11:40
|52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|13:50
|52965 DADN KKD PASSENGER
DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
|PAS
|11:05
|52966 KKD DADN PASSENGER
KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|PAS
|15:34
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