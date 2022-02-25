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Indian Railway: यात्री ध्यान दें! रेलवे ने आज 370 ट्रेनों को पूरी तरह किया रद्द, 32 के बदले रूट, यहां देखें पूरी List

Indian Railway News Today: भारतीय रेलवे के आज (शुक्रवार), 25 फरवरी को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 370 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. वहीं, 32 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है.

Train Cancelled Train Cancelled
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेलवे ने 370 ट्रेनों को किया रद्द
  • 32 ट्रेनें आंशिक तौर पर कैंसिल

Indian Railway Cancelled Trains List Today, 25 feb 2022: भारतीय रेलवे (Indian railway) रोजाना मौसम, डेवलपमेंट वर्क या अन्य किसी कारण से सैकड़ों ट्रेन रद्द करता है. ऐसी ट्रेनों की सूची रेलवे रोजाना जारी करता है. जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. रेलवे ने आज यानि 25 फरवरी 2022 की सूची भी जारी कर दी है. ऐसे में अगर आप आज यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस सूची को ध्यान से पढ़ें. 

सुबह 10.15 बजे के अपडेट के मुताबिक रेलवे ने दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की 370 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. वहीं 32 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया है.  रेलवे ने ऐसी ट्रेनों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर जारी कर दी है. 

इसके अलावा भारतीय रेल ने  37 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए हैं. वहीं, 16 को रीशेड्यूल भी किया गया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है. 

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द -

 

370 trains cancelled [ Start Date: 25-Feb ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
 PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)		 PEXP 04:00
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
 PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)		 PSPC 05:50
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
 PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 18:00
01537 LNN-PLLD SPECIAL
 LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)		 PSPC 15:00
01538 PLLD-LNN SPECIAL
 PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)		 PSPC 11:00
01539 PUNE STR DMU
 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		 PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 06:15
02983 BNC-AGTL SUPERFAST SPL
 BANGALORE CANT (BNC) - AGARTALA (AGTL)		 TOD 10:15
03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 03:30
03051 HWH- BWN MEMU PGR SPL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 01:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)		 PSPC 02:45
03060 NILE- KWAE PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 04:35
03068 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 04:45
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03091 AZ-SBG SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 03:15
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03529 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 04:00
03530 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 04:55
03578 SNT-UDL MEMU PGR SPL
 SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN (UDL)		 PSPC 04:10
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:15
04193 DDU-SFG MEMU SPL
 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
 BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
 DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)		 PSPC 05:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
 SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)		 PSPC 05:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
 HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)		 PSPC 09:35
05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
 MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 07:00
05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
 GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)		 PSPC 16:20
05138 PRRB-MAU EXP. SPL.
 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU)		 PSPC 06:10
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05380 KSJ-LJN SPL EXP
 KASGANJ (KSJ) - LUCKNOWJN (LJN)		 PSPC 14:50
05489 STP-LJN U/R EXP
 SITAPUR (STP) - LUCKNOWJN (LJN)		 PSPC 15:00
05490 LJN-STP U\R EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - SITAPUR (STP)		 PSPC 09:50
05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
05701 MLDT-KIR PASSENGER SPL
 MALDA TOWN (MLDT) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 07:00
05702 KIR-MLDT PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA TOWN (MLDT)		 PSPC 14:50
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 11:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 14:45
05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL
 NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 17:05
05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL
 GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)		 PSPC 07:15
06591 TK-SMET PAS SPL
 TUMKUR (TK) - SHIMOGA TOWN (SMET)		 PSPC 18:40
06592 SMET-TK PAS SPL
 SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)		 PSPC 04:00
06595 SBC-SSPN MEMU
 BANGALORE CANT (BNC) - DHARMAVARAM JN (DMM)		 PSPC 07:20
06596 SSPN-SBC MEMU
 DHARMAVARAM JN (DMM) - BANGALORE CANT (BNC)		 PSPC 12:15
06659 SCT-QLN EXP SPL
 SENGOTTAI (SCT) - KOLLAM JN (QLN)		 PSPC 11:35
06660 QLN-SCT EXP SPL
 KOLLAM JN (QLN) - SENGOTTAI (SCT)		 PSPC 10:20
07029 AGTL - SC EXPRESS
 AGARTALA (AGTL) - SECUNDERABAD JN (SC)		 TOD 06:10
07061 MED-SC
 MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:15
07280 NDD-NS
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 08:45
07281 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 13:00
07328 CMNR-MYS PAS SPL
 CHAMARAJANAGAR (CMNR) - MYSORE JN (MYS)		 PSPC 21:30
07347 UBL-CTA UR EXP SPL
 HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)		 PSPC 07:10
07348 CTA-UBL UR EXP SPL
 CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 14:00
07367 ASK-UBL PASS SPL
 ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 05:10
07368 UBL-ASK PASS SPL
 HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)		 PSPC 14:55
07369 CMGR-YPR PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
 YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)		 PSPC 15:30
07523 NBQ - GHY DMU SPECIAL
 NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)		 PSPC 05:05
07524 GHY - NBQ DMU SPECIAL
 GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)		 PSPC 17:00
07555 KIR - JBN DMU SPECIAL
 KATIHAR JN (KIR) - JOGBANI (JBN)		 PSPC 14:45
07556 JBN - KIR DMU SPECIAL
 JOGBANI (JBN) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 18:00
07673 NS-NDD
 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)		 PSPC 08:40
07674 NDD-NS
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 11:45
07771 NARSAPUR-NDD
 NIDADAVOLU JN (NDD) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 06:45
07861 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 PSPC 20:15
07863 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 PSPC 14:45
07877 BZA-BVRM
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHIMAVARAM JN (BVRM)		 PSPC 07:10
07885 BVRM-NDD
 BHIMAVARAM JN (BVRM) - NIDADAVOLU JN (NDD)		 PSPC 17:50
07897 NS-NDD
 NARASAPUR (NS) - NIDADAVOLU JN (NDD)		 PSPC 04:10
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08263 TIG-BSP MEMU SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)		 PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG)		 PSPC 10:40
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 15:35
09437 MSH - ABR DMU SPL
 MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)		 PSPC 18:15
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
09448 PNBE-ADI SPL CLONE TRAIN
 PATNA JN (PNBE) - AHMEDABAD JN (ADI)		 TOD 22:30
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11109 VGLB - LJN INTERCITY
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 06:15
11110 LJN-VGLB INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		 MEX 16:40
11124 BJU- GWL MAIL
 BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)		 MEX 18:45
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS
 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)		 SUF 13:00
12345 HWH GHY SARAIGHAT EXPRESS
 HOWRAH JN (HWH) - GUWAHATI (GHY)		 SUF 15:55
12346 GHY HWH SARAIGHAT EXP
 GUWAHATI (GHY) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 12:20
12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
 PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC)		 JSH 06:10
12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
 RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE)		 JSH 14:25
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 SUF 13:15
12396 AII-RJPB ZIYARAT EXP
 AJMER (AII) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)		 SUF 00:40
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		 SUF 07:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)		 SUF 21:15
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 SUF 20:00
12614 SBC-MYS TIPPU EXPRESS
 KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS)		 SUF 15:15
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		 SUF 20:45
12885 SHM-BJE ARANYAK EXPRESS
 SHALIMAR (SHM) - BHOJUDIH JN (BJE)		 SUF 07:45
12886 BJE-SHM ARANYAK EXP
 BHOJUDIH JN (BJE) - SHALIMAR (SHM)		 SUF 13:35
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13239 PNBE-KOTA EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)		 MEX 11:45
13247 KYQ-RJPB EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - RAJENDRANAGAR T (RJPB)		 MEX 05:00
13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR)		 MEX 13:35
13429 MLDT-ANVT WKLY EXP
 MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 09:05
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
 MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)		 MEX 19:15
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
 DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 21:40
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
 YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14507 DLI BTI EXP
 DELHI (DLI) - FAZILKA (FKA)		 MEX 13:05
14508 FKA DLI EXP
 FAZILKA (FKA) - DELHI (DLI)		 MEX 02:05
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14525 UMB - SGNR INT EXP
 AMBALA CANT JN (UMB) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)		 MEX 05:05
14526 SGNR - UMB INT EXP
 SHRI GANGANAGAR (SGNR) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 14:00
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 13:05
14813 JU BPL EXP
 JODHPUR JN (JU) - BHOPAL JN (BPL)		 MEX 08:50
14814 BPL JU EXP
 BHOPAL JN (BPL) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 16:55
14821 JU - SBIB EXP
 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)		 MEX 09:40
14822 SBIB - JU EXP
 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 06:40
14823 JU-RE EXP
 JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)		 MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
 REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 13:10
14887 RKSH BME EXP
 RISHIKESH (RKSH) - BARMER (BME)		 MEX 19:25
14893 JU PNU EXP
 JODHPUR JN (JU) - PALANPUR JN (PNU)		 MEX 19:05
14894 PNU JU MEX
 PALANPUR JN (PNU) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 04:35
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15026 ANVR-MAU EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU)		 MEX 13:25
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15068 BDTS-GKP EXP
 BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 00:20
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
 GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH)		 MEX 03:45
15070 ASH-GKP INTERCITY EXP
 AISHBAGH (ASH) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 16:30
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		 MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)		 MEX 17:30
15417 RAJYA RANI EXPRESS
 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - SILGHAT TOWN (SHTT)		 MEX 17:00
15622 ANVT-KYQ EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:45
15624 KYQ-BGKT EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)		 MEX 17:15
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15709 MLDT-NJP EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 MEX 17:00
15710 NJP-MLDT EXPRESS
 NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 07:00
15719 KIR-SGUJ I/C EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - SILIGURI JN (SGUJ)		 MEX 06:15
15720 SGUJ-KIR I/C EXPRESS
 SILIGURI JN (SGUJ) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 14:15
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)		 MEX 21:45
16579 YPR-SMET EXPRESS
 YASVANTPUR JN (YPR) - SHIMOGA TOWN (SMET)		 MEX 09:15
16580 SMET-YPR EXPRESS
 SHIMOGA TOWN (SMET) - YASVANTPUR JN (YPR)		 MEX 15:30
17269 BZA-NS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - NARASAPUR (NS)		 MEX 16:40
17270 NS-BZA
 NARASAPUR (NS) - VIJAYAWADA JN (BZA)		 MEX 09:40
17281 GNT-NS
 GUNTUR JN (GNT) - NARASAPUR (NS)		 MEX 16:45
17282 NS-GNT
 NARASAPUR (NS) - GUNTUR JN (GNT)		 MEX 06:05
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 12:45
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19342 BINA -NAGDA EXPRESS
 BINA JN (BINA) - NAGDA JN (NAD)		 MEX 07:00
19614 ASR AII EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)		 MEX 17:45
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		 JSH 15:20
22198 PRATHAM S SNGRM SUF
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - KOLKATA (KOAA)		 SUF 21:20
22329 HLZ-ASN SF EXP
 HALDIA (HLZ) - ASANSOL JN (ASN)		 SUF 13:00
22330 ASN- HLZ SF EXP
 ASANSOL JN (ASN) - HALDIA (HLZ)		 SUF 05:40
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22502 NTSK-SBC S F EXPRESS
 NEW TINSUKIA (NTSK) - KSR BENGALURU (SBC)		 SUF 18:05
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
 CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)		 SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
 MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)		 SUF 23:50
22843 BSP PNBE SF EXP
 BILASPUR JN (BSP) - PATNA JN (PNBE)		 SUF 20:30
31191 NH-KLYM LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:10
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31312 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31412 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:05
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31425 SDAH-NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 13:07
31434 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 14:50
31511 SDAH-STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 04:35
31512 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:22
31514 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:46
31612 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
31721 RHA - KNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 04:42
31741 RHA - GEDE LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:42
31811 SDAH-KNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)		 SUB 03:20
31812 KNJ - SDAJ LOCAL
 KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31911 SDAH-GEDE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)		 SUB 04:20
31912 GEDE - SDAH LOCAL
 GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:50
32211 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:07
32212 DKAE-SDAH LOCAL
 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:00
32213 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:58
33311 BT-HNB LOCAL
 BARASAT (BT) - HASANABAD (HNB)		 SUB 04:03
33512 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:03
33514 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:48
33651 SDAH-HB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)		 SUB 04:45
33711 RHA - BNJ LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33712 BNJ - RHA LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 04:18
33811 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 03:15
33812 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 02:58
33813 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:15
33814 BNJ-SDAH LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:25
33815 SDAH-BNJ LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 04:55
34111 KBGB - SDAH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:45
34112 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 03:45
34114 SDAH-KBGB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)		 SUB 04:36
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34352 SPR - CG LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)		 SUB 04:50
34411 SPR - SDAH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:40
34412 SDAH- SPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 04:15
34511 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:45
34513 CG - SDAH LOCAL
 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:32
34711 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34712 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:00
34713 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:35
34714 SDAH-LKPR LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:30
34715 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:15
34717 LKPR - SDAH LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:44
34791 NMKA - SDAH LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:07
34811 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 03:00
34812 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 03:54
34813 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:00
34814 SDAH-DH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:45
34815 DH - SDAH LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:40
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
34914 LKPR NMKA LOCAL
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)		 SUB 04:08
34933 NMKA - LKPR LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 22:10
34935 NMKA - LKPR LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 03:05
34937 NMKA KWDP LOCAL
 NAMKHANA (NMKA) - KAKDWIP (KWDP)		 SUB 04:37
34981 KWDP-LKPR LOCAL
 KAKDWIP (KWDP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 04:56
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:00
36812 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 02:58
36813 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:55
36814 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:58
36854 BWN HWH (CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 20:07
37211 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:47
37212 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:07
37213 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 05:14
37214 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37216 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:30
37253 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 14:40
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		 SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37312 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37314 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:50
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37371 HWH-GOGT LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GOGHAT (GOGT)		 SUB 04:22
37385 TAK-AMBG LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)		 SUB 04:00
37386 AMBG-TAK LOCAL
 ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:50
37391 TAK AMBG LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - ARAMBAG (AMBG)		 SUB 22:25
37394 AMBG TAK LOCAL
 ARAMBAG (AMBG) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 23:15
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37521 NH-BDC LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:40
37522 BDC-NH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:10
37611 HWH-PDA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)		 SUB 11:42
37614 PDA-HWH LOCAL
 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:30
37657 HWH-MYM LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)		 SUB 13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 16:05
37731 BDC-MYM LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)		 SUB 20:47
37732 MYM-BDC LOCAL
 MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 21:50
37741 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 03:05
37742 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:40
37743 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 04:30
37781 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 03:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
37811 HWH- BWN M/LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:15
37812 BWN-HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
37814 BWN-HWH LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:05
37912 KWAE-HWH LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:45
38302 MCA-HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38304 MCA HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:55
38306 MCA - HWH LOCAL
 MECHEDA (MCA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:20
38402 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38404 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:25
38408 PKU HWH LOCAL
 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:35
38702 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:05
38703 HWH-KGP LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)		 SUB 03:30
38704 KGP HWH LOCAL
 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
38801 HWH-MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 02:45
38802 MDN HWH LOCAL
 MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:15
38803 HWH MDN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MIDNAPORE (MDN)		 SUB 04:25
52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		 PAS 09:45
52596 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		 PAS 11:40
52598 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		 PAS 13:50
52965 DADN KKD PASSENGER
 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)		 PAS 11:05
52966 KKD DADN PASSENGER
 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 PAS 15:34

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