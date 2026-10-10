ठंडी हवाएं, बादलों का डेरा... दिल्ली-NCR में बदला मौसम, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह मौसम का मिजाज बदला नजर आया. सुबह-सुबह ठंडी हवाओं के झोंकों और आसमान में छाए बादलों ने मौसम में हल्की ठंडक घोल दी. पिछले कुछ समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को सुबह के बदले मौसम से राहत महसूस हुई. अब मौसम का यह बदलाव सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं है.

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मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, शनिवार, 10 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत तक मौसम की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

दिल्ली-NCR में पड़ेंगी बौछारें

दिल्ली में शनिवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं. मौसम विभाग ने राजधानी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम बदल सकता है. ऐसे में दिनभर बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं बारिश देखने को मिल सकती है.

हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. इन राज्यों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम की गतिविधियां रविवार तक जारी रह सकती हैं. ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से पहले मौसम का ताजा हाल देख लेने की सलाह दी जाती है.

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यूपी में भी बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी, दोनों हिस्सों में शनिवार को बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. हालांकि, दोनों हिस्सों के लिए अलग से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

पहाड़ों पर भी बदलेगा मौसम

उत्तराखंड में भी शनिवार को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. राज्य में 10 से 14 अक्टूबर के बीच अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ मौसम बदल सकता है. राज्य के कई हिस्सों में 13 और 14 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को कई जगहों पर बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर ध्यान देने की जरूरत है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश

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पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. बिहार में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

झारखंड और ओडिशा में भी शनिवार को अलग-अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इन राज्यों में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रह सकता है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

राजस्थान में भी शनिवार को मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं. राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के लिए ऐसी कोई चेतावनी नहीं है.

दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. कराईकल में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इन इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है.

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पूर्वोत्तर में 14 अक्टूबर तक होगी बारिश

पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में शनिवार को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में 14 अक्टूबर तक अलग-अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. वहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 14 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है.

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