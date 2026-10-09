कॉकरोच से पहले दिल्ली की सड़कों पर उतरी हिट जनता पार्टी, जमकर किया प्रोटेस्ट

दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास जनपथ रोड पर हिट जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस और सरकार के समर्थन में आवाज उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से जारी प्रदर्शनों के दौरान नियमों और अनुमति संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

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प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के विरोध-प्रदर्शन जारी रखना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अपना काम करने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वे पुलिस के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं. प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने दावा किया कि अगले दिन इस मुहिम में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचेंगे. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुलिस उन्हें भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दे, ताकि वे अपनी बात रख सकें.

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