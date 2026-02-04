'दिल्ली में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे...', केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है. मात्र 15 दिनों में 807 लोगों का गायब होना चौपट हो चुकी सुरक्षा व्यवस्था का उदाहरण है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की है.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर मीडिया रिपोर्ट शेयर की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं. ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं. दिल्ली में हर स्तर पर भाजपा के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? दिल्ली की कानून व्यवस्था आईसीयू में है. दिल्ली से ऐसे भयानक आंकड़े सामने आ रहे लेकिन कानून व्यवस्था का खिलौना बना चुकी भाजपा सो रही है.

पार्टी ने कहा है कि 'दिल्ली में हर रोज़ दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं, सड़कों पर सरेआम मर्डर करके अपराधी फ़रार हो जाते हैं और दिल्ली पुलिस के बॉस अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चार इंजन की सरकार को ‘चारसौबीसी’ से फुर्सत नहीं और दिल्ली के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं.'

