scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में बूंदाबांदी! यूपी-राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश... मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है. वहीं आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश देखने को मिल सकती है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

Advertisement
X
भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. (Photo: PTI)
भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. (Photo: PTI)

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR से समेत कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. राजधानी और आसपास के इलाकों में आज बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बदलने वाला है. वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रह सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में 1 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है. आज अधिकतम तापमान 21°C से 23°C के बीच रहेगा, जो सामान्य के आसपास है. वहीं, 2 फरवरी को भी बादल छाए रहने के साथ सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध देखने को मिल सकती है. 2 फरवरी को दिल्ली-NCR का अधिकतम तापमान 20°C से 22°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C तक रहने का अनुमान है.

1 से 3 फरवरी के दौरान फिर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम बदल सकता है. कई इलाकों में गरज, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. पहाड़ों पर ठंड बढ़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Kedarnath snowfall video
केदारनाथ में बर्फबारी शुरू... 10 दिन से बिगड़ा मौसम... कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
मौसम को लेकर उत्तर भारत में एक बार फिर अलर्ट जारी, दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश
Delhi-NCR rain
दिल्ली-पंजाब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... बदलने वाला है मौसम का मिजाज
Train Delays Due to Fog
कोहरे और ठंड ने फिर दिखाया प्रकोप, वंदे भारत-राजधानी समेत कई ट्रेनें लेट
Delhi Weather Live
दिल्ली में फिर होगी आज रात से बारिश! IMD का अलर्ट...

IMD ने 1 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई है.

Advertisement

घने कोहरे का अलर्ट

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 3 फरवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा. जबकि कुछ इलाकों में यह स्थिति 5 फरवरी तक बनी रह सकती है. सुबह और रात के समय विजिबिलिटी पर कोहरे का असर पड़ सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में घने कोहरे का असर रहेगा. इसके अलावा बिहार, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement