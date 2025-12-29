scorecardresearch
 
पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड... दिल्ली-NCR में जबरदस्त कोहरा, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI भी 400 के पार

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. दृश्यता शून्य के करीब पहुंचने से उड़ानें और ट्रेन सेवाएं बाधित हो रही हैं, जबकि नोएडा में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. इस बीच राजधानी की हवा भी बेहद खराब है, जहां AQI 'सीवियर' श्रेणी में दर्ज किया गया.

दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा. (Photo: Representational )
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को घने कोहरे की चादर छा जाने से जनजीवन लगभग ठहर सा गया. सुबह के समय दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा. कड़ाके की ठंड के साथ-साथ वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब हो गई और राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, फ्लाइट्स पर भी असर... एडवाइजरी जारी

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए देरी और उड़ानों के रद्द होने की चेतावनी दी. एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान, जो रविवार रात 11.55 बजे गोवा के मोपा एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और सोमवार तड़के 2.35 बजे दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन विमान को घने कोहरे के कारण अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा. जयपुर एयरपोर्ट पहले से ही डायवर्ट की गई उड़ानों के कारण भरा हुआ था, जिससे स्थिति और खराब हो गई.

देरी से चल रही हैं 100 ट्रेनें

इंडिगो एयरलाइंस ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा कि कम और लगातार बदलती दृश्यता के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, कुछ दिल्ली आने वाली ट्रेनों के भी देरी से चलने की खबर है. बताया जा रहा है कि कमोबेश 100 ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

यमुना एक्सप्रेसवे पर दृश्यता बेहद कम

सड़क यातायात की स्थिति भी चिंताजनक रही. नोएडा रविवार देर शालम से ही घने कोहरे की चपेट में रहा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे वाहनों का चलाना मुश्किल हो गया. कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही.

यह भी पढ़ें: नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, एक दिन में काटे करीब 24 हजार चालान

नोएडा में 1 जनवरी तक स्कूल बंद

घने कोहरे और तेज ठंड को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया. प्रशासन ने 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

दिल्ली में आज का AQI

इस बीच वायु गुणवत्ता ने भी चिंता बढ़ा दी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 403 रहा. आनंद विहार में सबसे खराब स्थिति दर्ज की गई, जहां AQI 459 तक पहुंच गया. इसके अलावा IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में 317, IIT दिल्ली में 362, ITO में 400, लोधी रोड में 359 और चांदनी चौक में 423 AQI रिकॉर्ड किया गया.

