scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, एक दिन में काटे करीब 24 हजार चालान

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए एक ही दिन में करीब 24 हजार चालान काटे, जिनमें सबसे ज्यादा मामले ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट तोड़ने के रहे. विशेष जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, गलत दिशा में ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई.

Advertisement
X
शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा में ड्राइविंग पर भी कार्रवाई की गई. (Photo: Representational )
शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और गलत दिशा में ड्राइविंग पर भी कार्रवाई की गई. (Photo: Representational )

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस ने एक ही दिन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कुल 23,985 चालान काटे. अधिकारियों के मुताबिक इनमें 19,227 चालान ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट तोड़ने के मामलों में किए गए. 

27 दिसंबर को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 226 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. इस दौरान खतरनाक ड्राइविंग के 86, बिना हेलमेट के 2194, ट्रिपल राइडिंग के 266, गलत दिशा में वाहन चलाने के 1941 चालान किए गए. वहीं 45 वाहन चालकों पर काली फिल्म लगे शीशों के लिए जुर्माना लगाया गया. 

नए साल पर विशेष अभियान चला रही ट्रैफिक पुलिस

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Pollution
फिर दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा, AQI 500 पार, घने कोहरे को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी
Nitin Nabin
नए साल पर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे नितिन नबीन, राजधानी का ये बंगला बनेगा आशियाना
पनडुब्बी में सवार होने वाली दूसरी राष्ट्रपति.(Photo: X/@rashtrapatibhvn)
INS वाघशीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक समुद्री यात्रा, दिखा नौसेना का दम
nabard ने 44 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. (Photo: Pexels)
NABARD में नौकरी करने का मौका, 70 हजार रुपये मिलेगा स्टाइपेंड
एयरपोर्ट पर पिता लगाने के लिए दौड़ी बच्ची. (Photo : x/@cisf)
पापा को गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पर दौड़ी बेटी, वीडियो वायरल, लोग हो रहे इमोशनल

ओवरस्पीड और रेड लाइट उल्लंघन पकड़ने वाले कैमरों की मदद से शहर में 13,833 ई-चालान ओवरस्पीडिंग और 5,394 ई-चालान रेड लाइट जंप के काटे गए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि नए साल के दौरान ट्रैफिक और रात के समय आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं और पार्टी स्थलों, प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. 

Advertisement

जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील

पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा है. नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सार्वजनिक परिवहन या सुरक्षित विकल्प अपनाने की अपील की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement