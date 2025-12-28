नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, एक दिन में काटे करीब 24 हजार चालान

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस ने एक ही दिन में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कुल 23,985 चालान काटे. अधिकारियों के मुताबिक इनमें 19,227 चालान ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट तोड़ने के मामलों में किए गए.

27 दिसंबर को चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 226 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. इस दौरान खतरनाक ड्राइविंग के 86, बिना हेलमेट के 2194, ट्रिपल राइडिंग के 266, गलत दिशा में वाहन चलाने के 1941 चालान किए गए. वहीं 45 वाहन चालकों पर काली फिल्म लगे शीशों के लिए जुर्माना लगाया गया.

नए साल पर विशेष अभियान चला रही ट्रैफिक पुलिस

ओवरस्पीड और रेड लाइट उल्लंघन पकड़ने वाले कैमरों की मदद से शहर में 13,833 ई-चालान ओवरस्पीडिंग और 5,394 ई-चालान रेड लाइट जंप के काटे गए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि नए साल के दौरान ट्रैफिक और रात के समय आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं और पार्टी स्थलों, प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील

पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा है. नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सार्वजनिक परिवहन या सुरक्षित विकल्प अपनाने की अपील की गई है.

