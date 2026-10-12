scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, पारा गिरने के बाद बढ़ी ठंडक

दिल्ली-NCR में अक्टूबर के महीने में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक बारिश हुई है. नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के चलते तापमान गिरा है जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है.

Advertisement
X
झंडेवालान मंदिर के पास बारिश के बाद काफी जलभराव देखा गया. (Photo-Screengrab ANI)
झंडेवालान मंदिर के पास बारिश के बाद काफी जलभराव देखा गया. (Photo-Screengrab ANI)

दिल्ली-NCR में वीकेंड के बाद पहले दिन यानि सोमवार की शुरूआत झमाझम बारिश के साथ हुई हैं. बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद तक हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे फिजा में हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है. 

इस बीच मौसम विभाग  ने अगले 2 से 3 घंटे एनसीआर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का रेल अलर्ट भी जारी किया है. रविवार शाम से ही एनसीआर में तेज हवाएं चल रही थी. मौसम में यह बदलाव की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही है और इसका असर उत्तर भारत के मौसम पर पड़ा है.

सोमवार तड़के तेज गरज और चमक के साथ दिल्ली नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश हुई जिसके बाद मौसम काफी सुहाना हो गया और कई जगहों पर जलभराव भी हो गया. वहीं, दिल्ली के मध्य और दक्षिणी हिस्सों-कनॉट प्लेस और कालकाजी मंदिर के आसपास बादल जमकर बरसे।

सम्बंधित ख़बरें

16 साल की उम्र में कमाई के ये सोर्स कर देगा आपको भी हैरान.
16 साल की उम्र, लाखों का बिजनेस... क्या भारत में भी है एक्टिव है ये काम? 
IIIT रांची के छात्र ने किया सुसाइड.
IIIT रांची के छात्र की मौत, निदेशक-डीन के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र
Sri ram bhartiya kala kendra
25 लाख दर्शक, 35 देशों में मंचन... एतिहासिक है श्रीराम भारतीय कला केंद्र का 'श्री राम' नाटक
Supreme Court on CJP Protest In Delhi
गृह मंत्रालय को अवमानना का नोटिस, SC ने दो दिन में मांगा जवाब...10 बड़ी बातें
गुजरात पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा फायदा. (Photo :ITG)
बिना परीक्षा गुजरात पुलिस में भर्ती, 20% आरक्षण और 5 साल की उम्र में छूट

#WATCH | Delhi: Rainfall triggers waterlogging in the Jhandewalan Temple area. https://t.co/XV1ifk65c4

यह भी पढ़ें: कहीं गायब न हो जाए ठंड! अल-नीनो के मजबूत होने से मौसम पर मंडराया खतरा

मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में आज बारिश होने की संभावना जताई थी. शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन झंडेवालान मंदिर के आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे श्रद्धालुओं और राहगीरों को आवाजाही में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा. 

Advertisement

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर में हुई इस बारिश से आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR के तापमान में और बदलाव देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल, पूरे एनसीआर में बारिश के बाद हवा साफ हुई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 12 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वाले खर्चों को कंट्रोल करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    5 फीट 7 इंच कद, 71.64 औसत... इस भारतीय दिग्गज की कहानी बेहद खास, डॉन बैडमैन को देते थे टक्कर |
    रेखा के साथ विवादित सीन पर पिता का बचाव नहीं कर पाईं पल्लवी चटर्जी |
    दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, पारा गिरने के बाद बढ़ी ठंडक |
    'रूस-यूक्रेन के बीच एनर्जी सीजफायर', ट्रंप के दावे पर जेलेंस्की बोले- मेरे लिए यह नई खबर |
    रियाद के बाद अब दम्माम एयरपोर्ट पर हूतियों का बड़ा हमला, सऊदी अरब में गहराया उड़ान संकट |
    विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च आज, राजीव चौक समेत दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद |
    महाराष्ट्र में 10 दिन बाद खत्म हुआ MPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन, अध्यक्ष विवेक भीमनवार छुट्टी पर गए |
    महाराष्ट्र सरकार ने तुकाराम मुंढे को दी अहम जिम्मेदारी, MPSC समिति का सचिव बनाया |
    Aaj Ka Panchang, 12 October 2026: 12 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
    Advertisement