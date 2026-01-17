दिल्ली-NCR में संडे को फिर छाएगा घना कोहरा, पंजाब-हरियाणा में जल्द होगी बारिश

भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है. दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिला है. आज सुबह भी कई जगहों पर विजिबिलिटी पर कोहरे का असर देखा गया. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी दिल्ली-एनसीआर में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा.
वहीं, 17 से 22 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना जताई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो सकती है. 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.
रविवार, 18 जनवरी 2026 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है. मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है.
जानें दिल्ली-NCR का मौसम
दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. रात में कई जगहों पर धुंध बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 20°C से 22°C के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) रहेगा.
18 जनवरी को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. रविवार को सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा. IMD के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 21°C से 23°C और न्यूनतम तापमान 4°C से 6°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) रहने का अनुमान है.