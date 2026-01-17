दिल्ली में धूप वाली सर्दी... मौसम उटपटांगा! सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान

शनिवार,17 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है. कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है. दिल्ली-एनसीआर की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली में घना कोहरा और शीतलहर ठिठुरन को और बढ़ा रहे हैं, जबकि दोपहर तक धूप कई इलाकों में राहत का अहसास करा रही है. आज भी दिल्ली-एनसीआर में कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर हुआ है.
दिल्ली-NCR में धूप वाली सर्दी का मिजाज जारी है. आज कई जगह तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. क्षेत्र में अधिकतम तापमान 19.0°C से 22.5°C के बीच रहा है. सफदरजंग और आयाना नगर ने अधिकतम तापमान 22.5°C दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.9°C और 3.1°C अधिक है.
पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 19.0°C रहा. लोदी रोड पर 21.6°C और रिज पर 21.0°C तापमान दर्ज हुआ है. यहां भी तापमान सामान्य से अधिक रहा है.
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.4°C से 5.7°C के बीच रहा है. सफदरजंग ने सबसे कम 4.4°C दर्ज किया, जबकि आयाना नगर 4.9°C पर रहा. दोनों सामान्य से काफी नीचे थे. पालम ने न्यूनतम तापमान 5.7°C दर्ज किया. पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्टेशनों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है.
घने कोहरे का असर जारी रहेगा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 17 जनवरी को घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. आने वाले दिनों में भी कई हिस्सों में कोहरे का असर बना रह सकता है. IMD ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है. आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला है. सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर और कानपुर में बहुत घना कोहरा छाया है, जिसका असर विजिबिलिटी पर पड़ा है.