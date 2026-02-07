Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ... जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी, जानें मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.
आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा.
IMD के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी के दौरान एक नया गीला दौर शुरू होने की संभावना है, कुछ स्थानों से बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है.
8 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. वहीं, IMD के अनुसार 9 फरवरी 2026 को भी आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला पास में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन बर्फ हटाने का काम कर रही है.
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी साफ बना हुआ है. दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे दोपहर का माहौल हल्का गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है. वहीं सतह और निचले स्तर पर हवाएं सामान्य से तेज चल रही हैं, जिसके कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है.
स्काईमेट वेदर के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के समय ठंडक बनी रहेगी और हल्की हवाएं ठिठुरन का अहसास कराएंगी. वहीं दिन में हवाएं चलेंगी. दोपहर का मौसम हल्का गर्म और आरामदायक महसूस होगा.
यह भी पढ़ें: दिल्ली में तापमान बढ़ने के आसार... क्या बारिश भी होगी? जानें मौसम का हाल
जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी ने नजारों को दिलकश बना दिया है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है.