Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ... जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी, जानें मौसम

10:48 AM

Delhi Weather: आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

Posted by :- Aman

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी साफ बना हुआ है. दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे दोपहर का माहौल हल्का गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है. वहीं सतह और निचले स्तर पर हवाएं सामान्य से तेज चल रही हैं, जिसके कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है.

स्काईमेट वेदर के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के समय ठंडक बनी रहेगी और हल्की हवाएं ठिठुरन का अहसास कराएंगी. वहीं दिन में हवाएं चलेंगी. दोपहर का मौसम हल्का गर्म और आरामदायक महसूस होगा.

