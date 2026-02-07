scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ... जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी, जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 07 फरवरी 2026, 11:51 AM IST

Delhi NCR Weather Live Updates: दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है, हालांकि आज सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में हल्की धुंध देखने को मिली है. दिल्ली से मुंबई तक धुंध का असर रहा है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.
आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा.

IMD के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी के दौरान एक नया गीला दौर शुरू होने की संभावना है, कुछ स्थानों से बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

 

11:51 AM (11 मिनट पहले)

Delhi AQI: कई इलाकों में AQI 250 के पार

Posted by :- Aman

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है.

  • आनंद विहार – 262 AQI
  • नेहरू नगर – 257 AQI
  • विवेक विहार – 264 AQI
  • आरके पुरम – 231 AQI
  • जहांगीरपुरी – 276 AQI
  • वजीरपुर – 252 AQI
11:05 AM (57 मिनट पहले)

IMD Forecast: दिल्ली-NCR का मौसम

Posted by :- Aman

8 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. वहीं, IMD के अनुसार 9 फरवरी 2026 को भी आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं.

10:59 AM (एक घंटा पहले)

Snowfall: श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर हटाई जा रही बर्फ

Posted by :- Aman

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला पास में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन बर्फ हटाने का काम कर रही है.

 

10:48 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Weather: आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

Posted by :- Aman

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी साफ बना हुआ है. दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे दोपहर का माहौल हल्का गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है. वहीं सतह और निचले स्तर पर हवाएं सामान्य से तेज चल रही हैं, जिसके कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है.

स्काईमेट वेदर के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के समय ठंडक बनी रहेगी और हल्की हवाएं ठिठुरन का अहसास कराएंगी. वहीं दिन में हवाएं चलेंगी. दोपहर का मौसम हल्का गर्म और आरामदायक महसूस होगा.

10:37 AM (एक घंटा पहले)

Jammu-Kashmir Snowfall: सोनमर्ग में बर्फबारी

Posted by :- Aman

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी ने नजारों को दिलकश बना दिया है.

 

10:33 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Weather: दिल्ली में आसमान साफ रहेगा

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 09°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है.

