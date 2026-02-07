Aaj ka Rashifal 7 फ़रवरी 2026: मिथुन राशि वाले आर्थिक कार्यों पर उतरेंगे खरा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: करियर में स्थिरता और साझीदारी से लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए समय की चाल अब सुधार की ओर है. आपके करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. निजी संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आपके प्रयास सफल होंगे. सहयोगियों के साथ साझीदारी बढ़ाने की कोशिश करें, इससे आपके कारोबार में स्थिरता आएगी.

विभिन्न मोर्चों पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. अपनी उपलब्धियों से आप काफी उत्साहित महसूस करेंगे. आज बड़े लक्ष्य बनाकर उन पर काम शुरू करें. अपनी सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें. कार्ययोजनाओं को गति देने और प्रबंधन के कार्यों को साधने में आप सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं जैसे तेल और तिलहन दान दें. अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं.

वृष: काम का दबाव और समय प्रबंधन की जरूरत

वृष राशि के जातकों के लिए आज करियर और कारोबार में काम का दबाव बढ़ सकता है. कोशिश करें कि किसी भी मामले को लंबित न रखें, वरना भविष्य में समस्या हो सकती है. अपनी कार्यगति को सहज बनाए रखें और अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

सेवाक्षेत्र से जुड़े विषयों पर अपना फोकस बढ़ाएं. आज आपकी मेहनत और समय प्रबंधन ही आपको सफलता दिलाएगा. किसी भी प्रकार के लोभ या प्रलोभन में न आएं. अपने सहकर्मियों का भरोसा जीतना आपके लिए जरूरी है. आपकी वाणी और व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता के साथ आगे बढ़ें और अवरोधों को धैर्य से दूर करें.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मन में क्षमाभाव रखें.

मिथुन: अनुशासन और रिश्तों में सुधार

मिथुन राशि के जातकों को आज अपने करियर और कारोबार में अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी जाती है. आपकी पिछली उपलब्धियां वैसी ही बनी रहेंगी. अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें. आर्थिक कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे और कला-कौशल के माध्यम से अपनी पहचान बनाएंगे.

प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता मिल सकती है. मन के मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी और आप प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. स्वजनों से चल रहे मतभेद आज दूर हो सकते हैं, जिससे घर-परिवार में सुख और सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करें और भावनात्मक रूप से संतुलित रहें.

शुभ अंक: 1, 5, 7, 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दें.

कर्क: आवेश से बचें और सामंजस्य बिठाएं

कर्क राशि के जातकों को आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. बातचीत के दौरान आवेश में आने से बचें और सुनी-सुनाई बातों या अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें.

आवश्यक जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें. परिजनों के साथ सुलह और सामंजस्य बनाकर चलें. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. आपकी वाणी और व्यवहार आज काफी प्रभावी रहेगा. बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा और अपनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. भौतिक संसाधनों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, संतुलित रहें.

शुभ अंक: 1, 2, 7, 8

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपनी स्मार्टनेस बनाए रखें.

सिंह: पेशेवरता और लाभ का ऊंचा प्रतिशत

सिंह राशि के जातक आज अपने काम में पूरी पेशेवरता बनाए रखेंगे. निजी मामलों में आपको धैर्य और पहल दिखाने की जरूरत है. आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहेगा और आप अपनी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे. मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और आज आपके लाभ का प्रतिशत काफी ऊंचा रहने वाला है.

महत्वपूर्ण मामलों में तेजी आएगी और चर्चा के दौरान आप काफी प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपना साहस और पराक्रम दिखाएं. सूझबूझ के साथ सामंजस्य बिठाना आपके लिए हितकारी होगा. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा और आप अपने संपर्कों के माध्यम से बड़े क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 1, 7, 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मन में साहस रखें.

कन्या: मान-सम्मान और उत्सव का माहौल

कन्या राशि के जातकों की बहुमुखी प्रतिभा आज निखर कर सामने आएगी. आप हर क्षेत्र में अपेक्षित प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. अपने परिवार और कुटुम्ब के लोगों का भरोसा जीतेंगे. आज आपका जोर सुख-सुविधाओं पर रहेगा. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.

रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें और जनकल्याण की भावना रखें. आज यात्रा के योग भी बन रहे हैं. घर में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा और संस्कारों को बल मिलेगा. चहुंओर से आपको समर्थन और मान-सम्मान प्राप्त होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 7, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. दूसरों की मदद करें.

तुला: रचनात्मकता और रोंमाचक भेंटवार्ता

तुला राशि के जातक अपने बेहतर प्रयासों से स्थिति को अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे. विभिन्न कार्यों में सुख और सौख्य बढ़ेगा. पारिवारिक मामले संवरते हुए नजर आएंगे. आपकी कार्यशैली काफी आकर्षक रहेगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे. खुशियां साझा करें और अपने संपर्कों का पूरा लाभ उठाएं.

आज महत्वपूर्ण भेंटवार्ताओं पर जोर दें. नए कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी और अपनों से मुलाकात संभव है. आपका जीवन स्तर सुधरेगा और आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. कुल मिलाकर आज का दिन आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे तेल और तिलहन का दान व प्रयोग करें. सहज रहें.

वृश्चिक: जिम्मेदारी और निवेश में सजगता

वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने अनुबंधों और वादों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. कार्य में देरी आपकी गति को धीमा कर सकती है, इसलिए लापरवाही न बरतें. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहें और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं.

सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएं. रिश्तेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा. अपनों की बेहतरी के लिए आप प्रयासरत रहेंगे. खर्च और निवेश करते समय सावधानी बरतें. आपके भीतर आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा और कामकाज की स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करने का प्रयास करें.

धनु: आर्थिक लाभ और नेतृत्व क्षमता

धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक प्रबंधन काफी बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक लाभ के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होगी और आपकी उपलब्धियों को सराहा जाएगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. व्यावसायिक गतिविधियों में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. नियमों का पालन करें और प्रतिस्पर्धा में अपनी रुचि बढ़ाएं.

आपकी नेतृत्व क्षमता आज निखर कर सामने आएगी. कार्य विस्तार के नए अवसर मिलेंगे और आप इन अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. कामकाज के प्रयासों में तेजी लाएं. धन-धान्य में वृद्धि होगी और विभिन्न योजनाओं को आप आगे बढ़ा पाएंगे. चारों ओर आनंद का वातावरण बना रहेगा और आप उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन और पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण करें और तिल-तिलहन का दान बढ़ाएं. अपना फोकस बनाए रखें.

मकर: भाग्य का साथ और साख में वृद्धि

मकर राशि के जातकों के लिए आज भाग्य और प्रबंधन के मामले पक्ष में रहेंगे. किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं. दान-धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. लंबित कार्यों को अब गति देने का समय आ गया है.

अपने व्यवहार में बड़प्पन रखें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं. निजी जीवन में शुभता रहेगी और आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. सुख-सुविधाओं पर आपका जोर रहेगा और समाज के जिम्मेदार लोगों से आपकी भेंट हो सकती है. आज का वातावरण आपके लिए पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा, बस सक्रियता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनि की प्रिय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. आपसी सहयोग और सहकार को बढ़ावा दें.

कुंभ: आध्यात्मिक झुकाव और कार्य में उछाल

कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अब सुधार की ओर है. व्यावसायिक अड़चनें दूर होंगी और आपकी आस्था में बढ़ोत्तरी होगी. कार्ययोजनाओं पर अमल करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. व्यापार में बड़ा उछाल आने की संभावना है. धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा.

विभिन्न क्षेत्रों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा. शिक्षा पर विशेष जोर दें और अध्यात्म में रुचि लें. आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे और इसमें परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. विश्वास के साथ काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 7, 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. तिल और तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें और धर्मकार्य करें.

मीन: धैर्य और जिम्मेदारी से बनेगी बात

मीन राशि के जातकों को आज अपने श्रेष्ठ कार्यों को सही दिशा में बनाए रखने की आवश्यकता है. किसी भी काम को कल पर टालने की सोच से बचें. कामकाज में कुछ अस्पष्टता या अचानक बदलाव आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें. परिजनों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए हितकारी होगा.

महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं और अपना व्यवहार जिम्मेदारीपूर्ण रखें. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें और जोखिमभरे कार्यों से दूर रहें. आज कम बोलें और बड़ों की बातों को ध्यान से सुनें. सफलता का प्रतिशत आज सामान्य रहेगा. किसी भी चर्चा या समझौते में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपने से कमतर लोगों की मदद करें.

