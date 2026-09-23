‘कैश लेकर वोटरों से मिल रहे लोग, क्या यही बदलाव है', बीजेपी नेता ने CM विजय से किया सवाल

तमिलनाडु में सीएम विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पर बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि TVK से जुड़े लोग वोटरों के बीच पैसे बांट रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है. बीजेपी नेता ने इस वीडियो के आधार पर टीवीके की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं.

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विनोज पी सेल्वम ने टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु सीएम विजय को टैग करते हुए सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या माथे पर ‘प्योर पावर’ का स्टिकर लगाकर हाथ में पैसों के बंडल लेकर वोटरों से मिलना बदलाव कहलाता है. उन्होंने अपने पोस्ट में टीवीके पर सीधे तौर पर कैश के इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

वीडियो शेयर कर लगाया कैश बांटने का आरोप

बीजेपी नेता ने जो वीडियो शेयर किया है, उसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसमें एक व्यक्ति लोगों से एक खास चुनाव चिह्न पर वोट देने की अपील करता दिखाई दे रहा है. पोस्ट में इसी वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने टीवीके पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया.

हालांकि, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान और उसमें किए गए दावे की स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है. टीवीके की ओर से भी इस आरोप पर प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है.

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विनोज पी सेल्वम ने अपने पोस्ट में टीवीके नेता आधव अर्जुन के एक पुराने चुनावी बयान का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि अभियान के दौरान आधव अर्जुन ने लोगों से कहा था कि ‘दीपावली के खर्च के लिए यह पैसा ले लो’. बीजेपी नेता ने इसी बयान को अब सामने आए कथित कैश वितरण के आरोप से जोड़ते हुए सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि आधव अर्जुन ने उस समय ऐसा बयान क्यों दिया था.

DMK से तुलना कर TVK पर निशाना

विनोज पी सेल्वम ने टीवीके की तुलना सत्तारूढ़ डीएमके से भी की. उन्होंने कहा कि टीवीके पहले डीएमके को ‘बुरी ताकत’ बताती रही है. लेकिन अब उनके मुताबिक टीवीके वही तरीका अपना रही है, जिसका आरोप डीएमके पर लगाया जाता रहा है.

बीजेपी नेता ने उपचुनाव को लेकर भी टीवीके पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्ता बनाए रखने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी बताने वाली राजनीति में टीवीके भी उसी तरह की कोशिश कर रही है. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लोगों से जागरूक होने की अपील की. उनका कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत रखने की जिम्मेदारी जनता की भी है.

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फिलहाल टीवीके की ओर से बीजेपी नेता के इन आरोपों पर कोई जवाब सामने नहीं आया है. ऐसे में वीडियो में दिख रहे व्यक्ति, कथित पैसे और पूरे मामले की सच्चाई संबंधित जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.



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