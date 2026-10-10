Delhi CJP Protest Live Update: जंतर-मंतर पर पहुंचने लगे प्रदर्शनकारी, कई हिरासत में... दिपके भी मुंबई से दिल्ली को रवाना

Delhi CJP Protest Live Update: दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित है. इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है.

दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के गेट कल से ही बंद कर दिए गए थे जो आज शाम छह बजे तक बंद रहेंगे. DMRC की ओर से इसकी जानकारी दी गई है.

CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले अपने बयान में कहा था कि, 'CJP की ओर से आवेदन 7 अक्टूबर को मिला, जबकि कार्यक्रम 10 अक्टूबर को होना है. यानी आवेदन देने की तय समयसीमा का पालन नहीं हुआ. पुलिस ने पहले हुए प्रदर्शनों में नियमों के कथित उल्लंघन को भी फैसले की वजह बताया है. नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू है. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

CJP प्रोटेस्ट को लेकर देश की राजधानी दिल्ली और अन्य जगहों पर क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए Live Update यहां देखते रहें.