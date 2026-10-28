मेट्रो में चोरी-चुपके महिला की वीडियो बनाते पकड़ा गया शख्स, FIR दर्ज

बेंगलुरु में NAMMA मेट्रो के कडुगोडी स्टेशन पर एक महिला का कथित तौर पर अनुचित तरीके से वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिला ने आरोप लगाया कि मंगलवार को शाम करीब 4 बजे यह घटना हुई. महिला के मुताबिक, एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन पर उसका वीडियो बना रहा था.

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महिला ने बताया कि जब मेट्रो के सुरक्षा कर्मचारियों ने जांच के लिए उस शख्स से अपना मोबाइल फोन अनलॉक करने को कहा, तो उसने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया. उसने वीडियो रिकॉर्ड करने की बात भी नकारी. इसके बाद वह अपना फोन लेकर वहां से भाग गया.

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सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बताई घटना

महिला ने बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया. इसके बाद कडुगोडी पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. घटना के संबंध में मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां वास्तव में क्या हुआ था और आरोपी की पहचान की जा सके.

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इसके अलावा, मामले की जानकारी जुटाने के लिए मेट्रो के सुरक्षा विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है. पुलिस उपलब्ध जानकारी और फुटेज के आधार पर घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है. फिलहाल, आरोपी की पहचान और कथित वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी है.

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