'एपस्टीन फाइल्स और अडानी केस से PM की आंखों में डर...', राहुल गांधी का सरकार पर वार

लोकसभा में आज भी गहगहमी जारी है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष के नेताओं नेताओं लगातार विरोध जताया और जबरदस्त हंगामा हुआ. लोकसभा में राहुल गांधी एपस्टीन फाइल्स केस का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "तीन मिलियन फाइल्स अब भी लॉक के अंदर हैं.

राहुल गांधी ने कहा, "पीएम की आंखों में डर दिखता है. इसकी दो वजहें हैं- एक एपस्टीन." इस पर पीठासीन ने टोका. राहुल गांधी ने कहा कि सेंटर का डिफेंस बजट पर चोक दिखता है और वह हैं मिस्टर अडानी. अडानी एक साधारण बिजनेसमैन नहीं हैं और ना ही उनकी कंपनी साधारण कंपनी है. उनकी कंपनी पर अमेरिका में केस है, इसका टार्गेट पीएम हैं अडानी नहीं. यह कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है.

इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताई और कहा कि गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है. किरेन रिजिजू ने भी इस पर आपत्ति की. राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक बिजनेसमैन हैं अनिल अंबानी. वह जेल में क्यों नहीं हैं. इसकी वजह है एपस्टीन फाइल. हरदीप पुरी मंत्री हैं, इसी सदन के सदस्य हैं. इस पर पर रिजिजू ने आपत्ति की. रविशंकर प्रसाद ने इस पर आपत्ति की.

'भारत को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती...'

राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा, "अमेरिका हमारे फैसले कैसे ले रहा है. हमारे कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया. सरकार ने किसानों के लिए नहीं सोचा. भारत को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती. उन्होंने कहा कि अमेरिका का टैरिफ तीन परसेंट से बढ़कर 18 परसेंट हो गया."

'एपस्टीन फाइल में नाम लेकिन जेल नहीं हुई...'

राहुल गांधी ने कहा कि एक बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम एपस्टीन फाइल में है, लेकिन उनको जेल नहीं हुई. उन पर क्रिमिनल चार्जेज हैं. रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने पीठासीन जगदंबिका पाल से कहा कि आप हमारी पार्टी के एक्स मेंबर हैं, विशेष संरक्षण की उम्मीद करते हैं. आक्रामक नहीं होंगे.

'140 करोड़ आबादी का सरेंडर...'

राहुल गांधी ने आगे कहा कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री, पीएम मोदी समेत ट्रेड डील पर ऐसे साइन नहीं करता, जब तक वह चोक नहीं होता. राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने डेटा हैंड ओवर कर दिया. हमार किसानों को अमेरिकी फर्म्स के सामने कर दिया. ये जो हुआ है, वह पूरा सरेंडर है. यह होलसेल सरेंडर है. यह केवल पीएम का सरेंडर नहीं है, देश की 140 करोड़ आबादी का सरेंडर है और इसके पीछे बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है.

