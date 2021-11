आज का दिनः कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाला बिल कितनी बड़ी राहत है?

'आजतक रेडियो' के मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट 'आज का दिन' में आज हम चर्चा करेंगे करेंगे कुलभूषण के लिए पाकिस्तान में पास बिल में क्या-क्या बातें हैं? साथ ही चर्चा इस पर भी होगी कि ओवैसी पर क्यों बार-बार लग रहा वोट कटवा होने का आरोप? और प्रदूषण के चलते लगे लॉकडाउन में किस क्लास के बच्चे हुए सबसे ज़्यादा परेशान? इसके अलावा चर्चा करेंगे कि न्यूज़ीलैंड को हराने के लिए क्या थी टीम इंडिया की स्ट्रेटजी?

1. पाक का बिल कुलभूषण जाधव के कितनी बड़ी राहत?

पाकिस्तान की संसद में बुधवार को कुल 33 बिल पास किए गए जिसमें एक था The International Court of Justice (Review and Re-consideration) Bill, 2021. जिसके आने के बाद पाकिस्तान की जेल में साल 2017 से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अब पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से मिली सजा-ए-मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे. इस बिल के अलावा पाकिस्तान की संसद में एक और बिल पेश हुआ. जिसका नाम सुनते ही संसद में तमाशा हो गया. विपक्ष विरोध में बिल फाड़ कर वाकआउट कर गयी. बिल का नाम था Elections (Amendment) Bill, 2021, जिसके आने से विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही ईवीएम के इस्तेमाल को मंज़ूरी मिल जाएगी. तो पहले बिल का कुलभूषण यादव के केस का कितना रोल है? और विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को वोट देने का अधिकार मिलने से विपक्ष इतना क्यों परेशान है?

2. ओवैसी पर क्यों लगते हैं वोटकटवा होने के आरोप?

यूपी में विधानसभा चुनाव है. पुरानी के साथ नई पार्टियां दमखम दिखा रही हैं. उनमें एक है हैदराबाद वाली एआईएमआईएम. इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं. ये पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में किस्मत आज़मा चुकी है और इस बार यूपी की बारी है. कुछ दिन गुज़रे हैं जब ओवैसी ने घोषणा की थी कि यूपी में उनकी पार्टी सौ सीटों पर लड़ेगी. तबसे क्या सपा, क्या बसपा और क्या कांग्रेस सभी ने उन्हें टारगेट पर ले लिया. कहा गया कि ओवैसी मुस्लिम वोट काट के भाजपा को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं. उन पर ये आरोप पुराना है लिहाज़ा इस पर ओवैसी का जवाब आ गया. कहा कि सपा, बसपा और अन्य पार्टियां भी अलग अलग राज्यों में इलेक्शन लड़ने जाती हैं तो उन पर ही ये आरोप क्यों. ये भी कहा कि जिन सौ सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी वहां उनका संगठन है, ऐसा नहीं है कि सब हवा में ही है. तो अब ओवैसी की ये बातें कितनी सही हैं, उनके दावों में कितना दम है, और जब कोई भी पार्टी कहीं से भी लड़ सकती है तो इस तरह का आरोप उन पर क्यों लग रहा है?

3. प्रदूषण से लगे लॉकडाउन में किस क्लास के बच्चों को परेशानी?

कोविड के कारण बड़ों के साथ-साथ बच्चों का भी नुकसान का सामना करना पड़ा है और वो नुकसान उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य से जुड़ा है. किसी बच्चे की ढंग से क्लास नहीं हो पा रही तो किसी के पास कोई गैजेट नहीं है जिससे वह ऑनलाइन क्लास कर सके. बच्चों और टीचर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है. कितने बच्चे तो ऑनलाइन क्लास करने के कारण डीपरेश्ड तक हो गए. अब लॉकडाउन के दौरान बच्चों की स्थिति को लेकर ASER यानी Annual Status of Education Report, की कल एक survey रिपोर्ट आयी. इसमें पाया गया कि कोविड महामारी ने भारत के Formal education system को कमजोर किया है. इस सर्वे में 5-16 साल के 75 हज़ार से ज्यादा बच्चों को इंक्लूड किया गया और 7300 टीचर्स और स्टाफ से बात की गई. तो इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे.

4. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या थी भारत की रणनीति?

बुधवार को भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हुई. पहला टी-20 मैच जयपुर में खेला गया. जिसमें भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. अभी-अभी वर्ल्डकप में निराशाजनक प्रदर्शन कर लौटी टीम इंडिया के लिए ये जीत सुखद है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा निराशाजनक . हालांकि टी20 मैचों के बारे में तो ये कहावत है न कि एक मैच इधर उधर तो बड़े बड़े सूरमाओं का भी इस फॉर्मेट में हो ही जाता है. बहरहाल , भारत मे हो रही इस सीरीज की शुरुआत भारत ने जीत से की है. रोहित शर्मा , सूर्यकुमार यादव का फॉर्म कल देखने लायक था, उनकी ही बेहतरीन पारी के बदौलत भारत ने आसान जीत हासिल की। टीम गेंदबाजी के लिहाज से थोड़ी परेशानी दिखी, पर आर अश्विन की फिरकी ने कीवी बल्लेबाजों दबाव बनाए रखा. तो भारत के जीत में किन फैक्टर्स ने अपना रोल अदा किया और क्या चिंताएं दिखी हैं जो इस मैच के बाद भारत दोहराना नहीं चाहेगा?

