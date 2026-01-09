Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पश्चिम बंगाल में ईडी की I-PAC पर हुई कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी ने होम मिनिस्ट्री के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया. ईरान में सड़कों पर जनसैलाब उतर आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने खोमनेई को धमकी दे डाली. दिल्ली से लेकर बिहार तक ठंड का सितम जारी है. अमेरिका ने मेक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. पढ़ें शुक्रवार, 9 जनवरी की सुबह की टॉप खबरें.



बंगाल के बवाल पर दिल्ली में TMC का प्रोटेस्ट, होम मिनिस्ट्री के बाहर 8 सांसद धरने पर, ममता ने कराई FIR

और पढ़ें

पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच I-PAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान की सबब बन गई है. ममता बनर्जी ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया और आज विरोध मार्च का ऐलान किया है. टीएमसी ने कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर की है.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, 3 मैच से बाहर हुए तिलक वर्मा

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों से तिलक वर्मा को बाहर कर दिया गया है. आखिरी दो टी20 मैचों में उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे प्रशिक्षण और कौशल अभ्यास में कितनी प्रगति करते हैं. बता दें कि तिलक वर्मा की टेस्टिकुलर टॉर्शन की सर्जरी हुई है.

बिहार में सर्दी का कहर, पटना समेत 36 जिलों में कोल्ड डे, गयाजी में सबसे कम तापमान दर्ज

Advertisement

बिहार की राजधानी पटना समेत 36 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है. इस दौरान गयाजी सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोल्ड डे और शीतलहर की संभावना जताई है.

वेनेजुएला के बाद अब पड़ोसी देश मेक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका! डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान

अमेरिका ने मेक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने अमेरिका की किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को सख़्ती से खारिज किया है. अमेरिका ड्रग तस्करी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है.

ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने बंद किया एयरस्पेस, मिलिट्री को किया अलर्ट, अमेरिकी हमले का अंदेशा

ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर लिया है और सेना को अलर्ट पर रखा है. खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन को अमेरिकी हमले की आशंका है. ईरान में प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है.

Advertisement

सुबह-सुबह बारिश ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया सर्दी का सितम, 5 डिग्री तक गिरा तापमान

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश होने से ठंड का सितम बढ़ गया है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक गिर गया है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है. कोहरे की वजह से नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 16 घंटे और तेजस राजधानी 5 घंटे की देरी से चल रही है.

जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात, दोनों में क्या बात हुई?

फ्रांस दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है. इससे पहले जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था. मैक्रों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए जयशंकर ने X पर लिखा, 'आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर खुशी हुई और PM मोदी की शुभकामनाएं पहुंचाईं.'

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 32,679 पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास जल्द करें अप्लाई

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. 12वीं पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें कांस्टेबल पुलिस, पीएसी कांस्टेबल, महिला पीएसी, एसएसएफ, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष और महिला) के पदों पर भर्ती की जा रही है.

---- समाप्त ----