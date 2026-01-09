scorecardresearch
 
Mamata Banerjee Protest Rally LIVE: महुआ मोइत्रा समेत TMC के 8 सांसद हिरासत में... दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के बाहर धरना, बंगाल के बवाल पर हर अपडेट

aajtak.in | कोलकाता | 09 जनवरी 2026, 10:41 AM IST

ED vs Mamata Banerjee LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच I-PAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान की सबब बन गई है. ममता बनर्जी ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया और आज विरोध मार्च का ऐलान किया है. टीएमसी ने कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर की है.

दिल्ली में टीएमसी नेताओं का प्रोटेस्ट (Photo:X/@AITCofficial) दिल्ली में टीएमसी नेताओं का प्रोटेस्ट (Photo:X/@AITCofficial)

ED vs Mamata Banerjee LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. गुरुवार को, कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी I-PAC के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा. इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंचीं और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. बंगाल में ईडी के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया है.

इसके साथ ही, मामला कोर्ट भी पहुंच गया है. TMC ने कोर्ट से ED की कार्रवाई को गैर-कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज़ तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है. इससे पहले दिन में, ED ने एक याचिका दायर की और दावा किया कि ये छापे 'बंगाल कोयला खनन' घोटाले से जुड़े थे और ममता पर आधिकारिक जांच में 'बाधा डालने' का आरोप लगाया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज यानी शुक्रवार को विरोध मार्च निकालने की का ऐलान किया है. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनावों से पहले TMC को डराने की कोशिश बताया.

बंगाल कांग्रेस ने भी ईडी की छापेमारी का विरोध किया है. विपक्ष आए दिनों यह आरोप लगाता रहता है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनके नेताओं को जानबूझकर और चुन-चुनकर निशाना बना रही हैं. 

mamata banerjee
ईडी रेड के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थीं. (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान से जुड़े हर अपडेट के लिए इस LIVE ब्लॉग पर बने रहें.

10:37 AM (एक घंटा पहले)

Mamata Banerjee Protest Rally: 'प्रदर्शनकारियों को जेल, बलात्कारियों को ज़मानत...', TMC नेता का मोदी सरकार पर तंज

Posted by :- Sakib

दिल्ली में टीएमसी के प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद टीएमसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "लोकतंत्र को सज़ा दी जाती है. अपराधियों को इनाम दिया जाता है. एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है. चुनावों में हेरफेर किया जाता है. प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो. बलात्कारियों को ज़मानत दो... यह बीजेपी का नए भारत का वर्जन है."

उन्होंने आगे कहा कि भले ही बाकी देश को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए, बंगाल विरोध करेगा. हम आपसे पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपको हराएंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें.

tmc protest

 

10:20 AM (एक घंटा पहले)

Mamata Banerjee Protest Rally LIVE: 'बंगाल झुकेगा नहीं...', दिल्ली में टीएमसी नेताओं का हल्लाबोल

Posted by :- Sakib

दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर टीएमसी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा गया, "यह किस तरह का घमंड है?"

टीएमसी ने लिखा, "क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए अपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने हुए प्रतिनिधियों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में असहमति को इसी तरह चुप कराया जाता है? मान लीजिए कि आप घबराए हुए हैं!"

पोस्ट में आगे टीएमसी ने कहा, "पहले, ED का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल. अब, हमारे आठ सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला. यह बेचैनी आपके डर को दिखाती है. आप लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं. आप पर और आपकी पुलिस पर शर्म आती है! जितना भी हमला करो. फिर से जीतेगा बंगाल"

tmc protest in delhi

9:58 AM (एक घंटा पहले)

ED vs Mamata Banerjee LIVE: दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे TMC सांसद पुलिस हिरासत में

Posted by :- deepak mishra

कोलकाता में IPAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की. डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे थे. दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है.

(इनपुट- अनुपम मिश्रा)

 
9:43 AM (एक घंटा पहले)

Mamata Banerjee News: कोलकाता में ED के खिलाफ 2 एफआईआर 

Posted by :- Sakib

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज कराई है. यह कार्रवाई प्रतीक जैन के घर पर ED की रेड के बाद हुई, जिसके बाद शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज किए गए पहले मामले में चोरी, आपराधिक घुसपैठ और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी के आरोप शामिल हैं.

दूसरा मामला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने और गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं. खास बात यह है कि दोनों मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, और किसी भी FIR में किसी खास ED अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है.

(इनपुट- तपस)

9:42 AM (एक घंटा पहले)

West Bengal Assembly Election 2026: ED रेड को लेकर कांग्रेस ने की आलोचना 

Posted by :- Sakib

कोलकाता में IPAC ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि चुनावों से पहले केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है. शुभंकर ने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पिछले 10 सालों से बंगाल में काम कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ही छापेमारी क्यों की गई.

9:42 AM (एक घंटा पहले)

ED vs Mamata Banerjee LIVE: आज सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी

Posted by :- Sakib

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ विरोध मार्च करेंगी. TMC को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के अलावा, I-PAC पार्टी के IT और मीडिया ऑपरेशंस भी मैनेज करती है.

