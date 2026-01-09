बिहार में सर्दी का कहर, पटना समेत 36 जिलों में कोल्ड डे, गयाजी में सबसे कम तापमान दर्ज

बिहार इस समय भीषण ठंड की चपेट में है. राजधानी पटना समेत राज्य के 36 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. गुरुवार को गयाजी राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान केवल 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 19.8 डिग्री के करीब ही रहा.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के कम से कम छह जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज हुआ है. गयाजी के साथ-साथ बिक्रमगंज और सबौर में भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है. दक्षिण-पश्चिम बिहार में धूप कम और तेज ठंडी हवाएं चलने से लोगों को खासा ठंड का अहसास हो रहा है.

पटना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री और न्यूनतम 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजधानी सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जो लगभग 10 बजे तक बना रहा. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई और सड़क व रेल यातायात भी प्रभावित हुआ. धूप देर से निकलने और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गर्माहट का असर बिल्कुल नहीं दिखा.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है. इसी वजह से दिन में भी लोग ठंड से राहत नहीं पा रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोल्ड डे और शीतलहर की संभावना जताई है. ख़ासतौर से गयाजी, बिक्रमगंज और सबौर इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने जनता को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि जुकाम, सर्दी-खांसी जैसे रोगों से बचा जा सके.

