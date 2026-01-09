सुबह-सुबह बारिश ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया सर्दी का सितम, 5 डिग्री तक गिरा तापमान

उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है. सुबह-सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है.

#WATCH | Delhi | Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from Sarita Vihar) pic.twitter.com/hix2ZKw2Qh — ANI (@ANI) January 9, 2026

दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली प्रीमियम ट्रेनें जैसे तेजस राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस भी कोहरे की गिरफ्त में हैं. शुक्रवार को एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे की देरी से चल रही हैं.

दिल्ली में तापमान 5 डिग्री पर लुढ़क गया है.

मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ों में बर्फबारी के कारण शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे की देरी से चल रही हैं. दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ कोहरे का यह सिलसिला नए साल के दूसरे सप्ताह में भी जारी है, जिससे रेलगाड़ियों की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित हुई है.

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक गिर गया है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है. कोहरे की वजह से नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 16 घंटे और तेजस राजधानी 5 घंटे की देरी से चल रही है. भीषण ठंड और शीतलहर के बीच स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार करना यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है.

तापमान में गिरावट और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी

चंदौली और आसपास के मैदानी इलाकों में शीतलहर ने डेरा जमाया हुआ है. रात का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी 14 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है. सर्द हवाओं और कम दृश्यता के कारण ट्रेनों को काफी धीमी गति से चलाया जा रहा है. यात्रियों को स्टेशन पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

किन ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ा असर?

शुक्रवार को रेल यातायात बुरी तरह चरमरा गया है. नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो 16 घंटे, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस 10 घंटे और प्रताप सुपरफास्ट 7 घंटे की देरी से चल रही है. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मेल 6 घंटे, कुंभ एक्सप्रेस 5 घंटे और सियालदह दुरंतो 5:30 घंटे लेट है. वहीं, नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस को आज रद्द (कैंसिल) कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

