scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह-सुबह बारिश ने दिल्ली-NCR में बढ़ाया सर्दी का सितम, 5 डिग्री तक गिरा तापमान

उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर और हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है. दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान गिरा है. कोहरे के कारण तेजस राजधानी और दुरंतो समेत एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे लेट चल रही हैं.

Advertisement
X
दिल्ली में सुबह-सुबह हल्की बारिश (Photo: Screengbrab/ANI)
दिल्ली में सुबह-सुबह हल्की बारिश (Photo: Screengbrab/ANI)

उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है. सुबह-सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है.

दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली प्रीमियम ट्रेनें जैसे तेजस राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस भी कोहरे की गिरफ्त में हैं. शुक्रवार को एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे की देरी से चल रही हैं.

delhi cold
दिल्ली में तापमान 5 डिग्री पर लुढ़क गया है.

मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ों में बर्फबारी के कारण शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 5 से 16 घंटे की देरी से चल रही हैं. दिसंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ कोहरे का यह सिलसिला नए साल के दूसरे सप्ताह में भी जारी है, जिससे रेलगाड़ियों की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित हुई है. 

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक गिर गया है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है. कोहरे की वजह से नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 16 घंटे और तेजस राजधानी 5 घंटे की देरी से चल रही है. भीषण ठंड और शीतलहर के बीच स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार करना यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Foul smell and discolourisation in the water
दिल्ली में पानी का संकट, नलों में आ रहा जहरीला पानी, बीमारी का कारण बन रहा सप्लाई वाटर
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने उत्तर भारत को जकड़ा (Photo: PTI)
दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, पारा 5.8 डिग्री तक लुढ़का, शुक्रवार को भी नहीं मिलेगी राहत
Some accused of 2020 Delhi riots granted bail and warmly welcomed
दिल्ली में दंगा भड़काने वाले आरोपियों का फूलों से स्वागत क्यों? देखें
cyber fraud
21 हजार सिम से साइबर अपराधियों की मदद, टेलीकॉम कंपनी का सेल्स मैनेजर गिरफ्तार
बाप-बेटी गिरफ्तार.(Photo: Representational)
दिल्ली: पेड़ की टहनी गिरने से राहगीर की गई जान, PWD पर उठे सवाल
Advertisement

तापमान में गिरावट और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी

चंदौली और आसपास के मैदानी इलाकों में शीतलहर ने डेरा जमाया हुआ है. रात का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी 14 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है. सर्द हवाओं और कम दृश्यता के कारण ट्रेनों को काफी धीमी गति से चलाया जा रहा है. यात्रियों को स्टेशन पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में स्कूल से Sick Leave नहीं लेगा बच्चा! ये देसी फूड्स सर्दी-खांसी को भगाएंगे दूर

किन ट्रेनों की टाइमिंग पर पड़ा असर?

शुक्रवार को रेल यातायात बुरी तरह चरमरा गया है. नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो 16 घंटे, बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस 10 घंटे और प्रताप सुपरफास्ट 7 घंटे की देरी से चल रही है. इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मेल 6 घंटे, कुंभ एक्सप्रेस 5 घंटे और सियालदह दुरंतो 5:30 घंटे लेट है. वहीं, नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस को आज रद्द (कैंसिल) कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement