भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, 3 मैच से बाहर हुए तिलक वर्मा

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. तिलक वर्मा को 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों से बाहर कर दिया गया है. बता दें कि तिलक को गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनकी सेहत ठीक है. वे कल हैदराबाद लौटेंगे. उनके लक्षण ठीक होने और घाव भरने के बाद वे शारीरिक प्रशिक्षण और धीरे-धीरे अपने कौशल अभ्यास में वापसी करेंगे. लेकिन वे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हैं. वहीं, आखिरी दो टी20 मैचों में उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे प्रशिक्षण और कौशल अभ्यास में कितनी प्रगति करते हैं.

तिलक वर्मा का बाहर होना भारत के वर्ल्ड कप मिशन के लिए भी एक बड़ा झटका है. एशिया कप 2025 फाइनल के हीरो और मिडिल ऑर्डर के तेज तर्रार तिलक वर्मा ऐसे समय में चोटिल हुए हैं जब वर्ल्ड कप में एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है.

23 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज़ तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद की ओर से राजकोट में खेल रहे थे, तभी उन्हें अचानक तेज दर्द हुआ. उन्हें तुरंत गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में टेस्टिकुलर टॉर्शन पाया गया. डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी. हालांकि, तिलक की सर्जरी सफल रही है और वह अब ठीक हैं.

तिलक पिछले एक साल से भारत के टी20 सेटअप का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाकर टीम को खिताब दिलाया था.

श्रेयस अय्यर पूरी तरह फ‍िट

भारत के वनडे उपकप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेसय अय्यर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की मेडिकल टीम ने मैच फिट घोषित कर दिया है. श्रेसय ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक लीग मैच में मुंबई की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जयपुर में खेलते हुए 53 गेंदों पर 82 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें कैच लेने के दौरान प्लीहा (spleen) में चोट लगी थी.



भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम



न्यूजीलैंड के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और ईशान किशन (विकेटकीपर).



