वेनेजुएला के बाद अब पड़ोसी देश मेक्सिको में लैंड स्ट्राइक करेगा अमेरिका! डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान

अमेरिका ने मेक्सिको में जमीनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को गुरुवार रात दिए इंटरव्यू में कहा, 'हम अब ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं. मेक्सिको पर ड्रग तस्करों का राज है. उस देश की हालत देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन ड्रग तस्करों का राज है और वे हर साल हमारे देश में 300,000 लोगों की जान ले रहे हैं.'

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ड्रग तस्करी के समुद्री रास्तों पर अमेरिका ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और अब उसका फोकस जमीनी मार्गों पर होगा. उन्होंने कहा, 'हमने समुद्र के रास्ते आने वाली 97 प्रतिशत ड्रग्स को रोक दिया है और अब हम कार्टेल्स के खिलाफ जमीन पर कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं. मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का नियंत्रण है. कार्टेल्स मेक्सिको को चला रहे हैं. यह बहुत दुखद है. उस देश के साथ क्या हो रहा है?'

मेक्सिको ने हाल ही में हत्याओं में 40% कमी के आंकड़े पेश कर ट्रंप प्रशासन को दिखाने की कोशिश की है कि वह अपराध के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मेक्सिको में लैंड स्ट्राइक की चेतावनी ड्रग तस्करी के खिलाफ उनकी आक्रामक नीति का हिस्सा है. ट्रंप ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी सरकार पर भी ड्रग कार्टेल्स को संरक्षण देने और समुद्र के रास्ते अमेरिका में ड्रग तस्करी कराने का आरोप लगाया था.

अमेरिका ने वेनेजुएला पर बोला दिया था धावा

बीते दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर धावा बोला और मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ बंधक बना लिया. अमेरिकी सैनिक मादुरो और फ्लोरेस को लेकर न्यूयॉर्क आए. यहां दोनों के खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत मुकदमा शुरू किया गया है. मादुरो ने अमेरिकी कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि अमेरिकी सेना ने मेरा और मेरी पत्नी का अपहरण किया है. दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या मेक्सिको को लेकर ट्रंप की बयानबाजी वास्तविक कार्रवाई में बदलती है या नहीं.

हमें विदेशी सैन्य दखल स्वीकार नहीं: शीनबॉम

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने अमेरिका की किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को सख्ती से खारिज किया है. इस सप्ताह की शुरुआत में मेक्सिको सिटी में अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शीनबॉम ने स्पष्ट कहा था कि मेक्सिको सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा, लेकिन केवल उन्हीं शर्तों पर जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हों. उन्होंने दोहराया कि ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह सहयोग आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए.

जब उनसे ट्रंप के बयानों के बारे में सवाल किया गया, तो शीनबॉम ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी कई बार मेक्सिको में अमेरिकी सेना की भूमिका की बात उठा चुके हैं, जिसे उनकी सरकार ने दृढ़ता से खारिज किया है. शीनबॉम ने कहा, 'यह दोहराना आवश्यक है कि मेक्सिको में जनता शासन करती है और हम एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संप्रभु देश हैं. अमेरिका के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग को हमारी हां; लेकिन अधीनता और हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं.' उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेक्सिको किसी भी विदेशी सैन्य दखल को स्वीकार नहीं करेगा.

