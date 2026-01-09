यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 32,679 पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास जल्द करें अप्लाई

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद ही खास मौका है. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 32,679 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 12वीं पास उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इसमें कांस्टेबल पुलिस, पीएसी कांस्टेबल, महिला पीएसी, एसएसएफ, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष और महिला) के पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन 31 दिसंबर, 2025 से शुरू हैं, जो 30 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएंगे.
वैकेंसी पर करें फोकस
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कांस्टेबल के कुल 32,679 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए कांस्टेबल पुलिस के लिए 10,469 पद, पीएसी कांस्टेबल के 15,131 पद, महिला पीएसी के 2,282 पद, एसएसएफ के 1,341 पद, घुड़सवार के 71 पद, जेल वार्डर (पुरुष) के 3, 279 पद और वार्डर (महिला) के 106 पदों पर भर्ती की जा रही है.
अप्लाई करने के लिए क्या है योग्यता?
इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से12वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, अगर दो उम्मीदवारों के नंबर बराबर होंगे, तो DOEACC से O लेवल, NCC'B' सर्टिफिकेट जरूरी होगा.
इतनी होनी चाहिए एज लिमिट
अगर एज लिमिट की बात करें तो, पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए. वहीं, महिलाओं के लिए ये 18 से 25 साल है. SC, ST और OBC वर्गो को 5 साल की छूट दी जाएगी.
आवेदन के लिए देना होगा शुल्क
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. ये शुल्क कैटेगरी के अनुसार होगी. सामान्य और ओबीसी कैटेगरी वाले सभी अभ्यर्थियों को 500 रुपये जमा करना होगा. वहीं, SC और ST के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है.
इस तरह करें आवेदन