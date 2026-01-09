scorecardresearch
 
जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात, दोनों में क्या बात हुई?

फ्रांस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की. इससे पहले उन्होंने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित किया था.

जयशंकर ने मैक्रों से की मुलाकात (Photo: X/Jaishankar)
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फ्रांस के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इससे पहले जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था. 

मैक्रों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए जयशंकर ने X पर लिखा, 'आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर खुशी हुई और पीएम नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाईं. समकालीन वैश्विक विकास पर उनके दृष्टिकोण और हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की गहरी सराहना करता हूं.'

इससे पहले एक पोस्ट में उन्होंने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन की जानकारी साझा की थी. उन्होंने लिखा, 'आज पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैंने व्यापार, वित्त, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, संसाधन और कनेक्टिविटी से होने वाले मौजूदा वैश्विक बदलावों पर जोर दिया. सोच में बदलाव एक अहम फैक्टर रहा है. साथ ही, बहु-ध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी बात की.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत आएंगे. उन्होंने कहा कि वह भारत में होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे. 

अगले महीने भारत आएंगे मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, 'पिछले साल हमने AI पर एक समिट की थी और पूरी दुनिया हमें देखने आई थी. हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी भी थे. अगले महीने, मैं इन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए भारत जा रहा हूं. हमने भारत के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया है जो मल्टीलेटरलिज्म के केंद्र में है, एक ऐसी चीज जो इनोवेशन में विश्वास करती है लेकिन साथ ही निष्पक्ष रेगुलेशन भी चाहती है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस AI एक्शन समिट में 'इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026' की घोषणा की थी. यह समिट 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है. यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाली पहली ग्लोबल AI समिट होगी.

