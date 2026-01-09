जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात, दोनों में क्या बात हुई?

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फ्रांस के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इससे पहले जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था.

मैक्रों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए जयशंकर ने X पर लिखा, 'आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर खुशी हुई और पीएम नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचाईं. समकालीन वैश्विक विकास पर उनके दृष्टिकोण और हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सकारात्मक भावनाओं की गहरी सराहना करता हूं.'

Delighted to call on President @EmmanuelMacron of France today and convey warm wishes of PM @narendramodi.



Deeply appreciate his perspectives on contemporary global developments and positive sentiments for our Strategic Partnership.



🇮🇳 🇫🇷 pic.twitter.com/hFKoafAtlD — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 8, 2026

इससे पहले एक पोस्ट में उन्होंने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन की जानकारी साझा की थी. उन्होंने लिखा, 'आज पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैंने व्यापार, वित्त, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, संसाधन और कनेक्टिविटी से होने वाले मौजूदा वैश्विक बदलावों पर जोर दिया. सोच में बदलाव एक अहम फैक्टर रहा है. साथ ही, बहु-ध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी बात की.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत आएंगे. उन्होंने कहा कि वह भारत में होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे.

An honour to address the Ambassadors’ Conference of France in Paris today.



Underlined contemporary global shifts driven by trade, finance, technology, energy, resources and connectivity. Changes in mindset have been the crucial factor.



As well as the significance of India… pic.twitter.com/RwEQqZtGFQ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 8, 2026

अगले महीने भारत आएंगे मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, 'पिछले साल हमने AI पर एक समिट की थी और पूरी दुनिया हमें देखने आई थी. हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी भी थे. अगले महीने, मैं इन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए भारत जा रहा हूं. हमने भारत के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया है जो मल्टीलेटरलिज्म के केंद्र में है, एक ऐसी चीज जो इनोवेशन में विश्वास करती है लेकिन साथ ही निष्पक्ष रेगुलेशन भी चाहती है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस AI एक्शन समिट में 'इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026' की घोषणा की थी. यह समिट 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली है. यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाली पहली ग्लोबल AI समिट होगी.

