Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इंडिगो संकट गहराता जा रहा है. पिछले एक हफ्ते में 4500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है.

इंडिगो संकट की वजह से लाखों यात्रियों का सफर पटरी से उतरा (Photo- Reuters)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: इंडिगो की पिछले हफ्ते 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ रही हैं. वहीं, केरल के स्थानीय निकाय चुनाव की आज पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

IndiGo Crisis: एक हफ्ते में 4500 फ्लाइट्स कैंसिल... कब थमेगा इंडिगो का संकट? यात्री परेशान, एयरपोर्ट्स पर त्राहिमाम

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट बढ़ता ही जा रहा है. पिछले एक हफ्ते में 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. पायलट्स की फ्लाइट ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के बाद शुरू हुआ यह संकट अब आठवें दिन भी जारी है. शमशाबाद एयरपोर्ट से आज भी 38 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं.

केरल निकाय चुनाव में वोटिंग शुरू, आज पहली अग्निपरीक्षा, 11,168 वार्डों में 36,000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

केरल के स्थानीय निकाय चुनाव की आज पहले फेज की वोटिंग शुरू हो गई है. 595 स्थानीय निकायों की 11,168 वार्डों में 36,000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है. इस चुनाव को 2026 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि कई जगह बीजेपी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है.

लोकसभा में आज गूंजेगा SIR का शोर? चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी

लोकसभा में लंबे समय से लंबित चुनाव सुधारों पर मंगलवार से दो दिवसीय बहस शुरू हो रही है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे. विपक्ष चुनावी नामावलियों के गहन संशोधन यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था. सत्तारूढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बहस में सरकार की स्थिति को मजबूती से रखेंगे.

नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, 'CM बनने के लिए 500 करोड़' वाले बयान पर था हंगामा

पंजाब राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम हुआ. पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई उनके लगातार विवादित बयानों के बाद हुई. 6 दिसंबर को उन्होंने सीएम सीट व टिकट के बदले करोड़ों की डील का दावा किया, जिससे माहौल गरमाया और पार्टी ने त्वरित एक्शन लिया.

राज्यसभा ने ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ को लोकसभा में वापस भेजा

राज्यसभा ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ को लोकसभा लौटाया. विपक्ष की आपत्तियों पर सदन ने यह कदम उठाया. अब लोकसभा को संशोधनों सहित इसे दोबारा पारित करना होगा या सुझावों पर पुनर्विचार करना होगा. 

भारत का नया ‘आसमानी शिकारी’ तैयार... बाज ड्रोन जल्द होगा सेना में शामिल

भारतीय सेना का स्वदेशी ‘बाज़’ अटैक ड्रोन अब बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए तैयार है. इसकी पूरी तकनीक निजी भारतीय कंपनियों को सौंप दी गई है, जिससे यह पूरी तरह मेड इन इंडिया बनेगा. कर्नल विकास चतुर्वेदी द्वारा डिज़ाइन किया गया यह दुनिया का पहला ड्रोन है जो हवा से रॉकेट लॉन्च कर सकता है. 2026-27 तक यह सेना में शामिल होगा.

कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ऐलान, क्या विराट कोहली बनेंगे मेहमान?

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने शो के नए सीजन का ऐलान किया है. वे इन दिनों अपनी अपकमिंग फ़िल्म ‘किस किसको प्यार करूं’ के प्रमोशन में बिजी हैं. एक फैन के सवाल पर कपिल ने बताया कि शो का नया सीजन 20 दिसंबर से Netflix India पर आएगा यानी दर्शकों को कपिल शर्मा शो के लिए अब 12 दिन का इंतज़ार करना होगा.

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल, बोले- राजकोट में AAP का होगा अगला मेयर

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर आए AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. उन्होंने दावा किया कि राजकोट नगर निगम का अगला मेयर AAP का होगा. केजरीवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में 18% वोट मिलने के बाद जनता का भरोसा और बढ़ा है. उन्होंने BJP पर 30 साल में गुजरात की हालत बिगाड़ने का आरोप लगाया.

पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना पहली बार नेट्स में उतरीं, भाई ने शेयर की तस्वीर

भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोज़र पलाश मुच्छल से रिश्ता तोड़ने के बाद अपना ध्यान क्रिकेट पर केंद्रित कर लिया है. शादी टूटने की घोषणा के अगले दिन यानी 8 दिसंबर को स्मृति मैदान में लौटीं और नेट्स में बल्लेबाजी करती दिखाई दीं. उनके भाई ने उनकी प्रैक्टिस की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो वायरल हो गई.

नेपाल में मनाया जाएगा Gen Z शहीद दिवस, प्रशासनिक कार्यालयों लगेगी 45 शहीदों की लिस्ट

नेपाल की अंतरिम सरकार ने जिला प्रशासनिक कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे Gen Z आंदोलन के दौरान शहीद घोषित 45 व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करें. सिंतबर में हुए इस आदोंलन में 76 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 45 को शहीद घोषित किया गया. अब वहां की अतंरिम सरकार ने 8 सितंबर को Gen Z शहीद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया.
 

