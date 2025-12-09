scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में मनाया जाएगा Gen Z शहीद दिवस, प्रशासनिक कार्यालयों लगेगी 45 शहीदों की लिस्ट

नेपाल की अंतरिम सरकार ने निर्णय लिया कि 8 सितंबर को Gen Z शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा. सितंबर 8 और 9 को हुए Gen Z आंदोलन में कुल 76 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सुशिला कार्की सरकार ने 45 व्यक्तियों को शहीद घोषित किया.

Advertisement
X
Gen Z आंदोलन में शहीन नामों को नेपाल गजट में 3 नवंबर को प्रकाशित किया गया था. (File Photo- PTI)
Gen Z आंदोलन में शहीन नामों को नेपाल गजट में 3 नवंबर को प्रकाशित किया गया था. (File Photo- PTI)

नेपाल की अंतरिम सरकार ने सोमवार को सभी जिला प्रशासनिक कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे Gen Z आंदोलन के दौरान शहीद घोषित किए गए 45 व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करें. ये आंदोलन सितंबर में हुआ था, जिसने के.पी. शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. सितंबर 8 और 9 को हुए Gen Z आंदोलन में कुल 76 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सुशिला कार्की सरकार ने 45 व्यक्तियों को शहीद घोषित किया. इन नामों को नेपाल गजट में 3 नवंबर को प्रकाशित किया गया था.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने सभी 77 जिला प्रशासन कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी कर मुख्य जिला अधिकारी (CDO) कार्यालय में इन 45 शहीदों की आधिकारिक सूची प्रदर्शित करने का आदेश दिया. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे कि यह सूची तीन दिनों के भीतर CDO कार्यालयों में दिखाई जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Pokhara Regional International Airport (Photo: Twitter)
नेपाल में चीन की फंडिंग वाले प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, 5 पूर्व मंत्रियों समेत 55 लोगों पर केस दर्ज 
India Nepal Currency
अब Nepal ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट 
Indian currency notes
अब नेपाल ले जा सकेंगे 200-500 के भारतीय नोट, RBI ने बैन हटाया 
केपी शर्मा ओली का सुशीला कार्की सरकार पर आरोप (Photo: PTI)
नेपाल: ओली की पार्टी की याचिका पर SC का अंतरिम सरकार को नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब 
नेपाल ने चीनी सिक्योरिटी प्रेस को 430 मिलियन नए 1000 रुपये के नोट डिजाइन-प्रिंट का ऑर्डर दिया (Photo: PTI)
नेपाल ने चीनी कंपनी को नए नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, भारत के साथ नक्शा विवाद गहराया 

इसके अलावा, अंतरिम सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि 8 सितंबर को Gen Z शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस कदम को नेपाल सरकार ने Gen Z आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के सम्मान और स्मरण के रूप में उठाया गया कदम बताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement