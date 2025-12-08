पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना पहली बार नेट्स में उतरीं, भाई ने शेयर की तस्वीर

भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपजोर पलाश मुच्छल ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था. पलाश संग शाटी टूटने के बाद स्मृति मंधाना का फोकस अब आगामी मैचों पर है. शादी टूटने की घोषणा के अगले ही दिन (8 दिसंबर) स्मृति ने क्रिकेट मैदान में वापसी कर ली. स्मृति ट्रेनिंग किट पहनकर नेट्स में बल्लेबाजी करती दिखाई दीं.

और पढ़ें

स्मृति मंधाना के भाई श्रवण मंधाना ने उनकी प्रैक्टिस की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई. फैन्स ने स्मृति के प्रोफेशनल रवैये और जज्बे की जमकर तारीफ की. 7 दिसंबर (रविवार) को स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साफ किया कि शादी आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: प्यार, 'तकरार', अब इनकार... स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल के रिश्ते की पूरी टाइमलाइन

स्मृति मंधाना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए. उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेलना ही उनकी अब पहली प्राथमिकता है. उसी दिन पलाश मुच्छल ने भी पोस्ट कर बताया कि वह इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने फैलाई जा रही गलत अफवाहों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

Advertisement

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता को तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.फिर खबर आई कि तनाव की वजह से पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती हुए. इसके बाद दोनों पक्षों ने शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाई और आखिरकार रिश्ता टूट गया.

सोशल मीडिया पर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और सभी प्री-वेडिंग तस्वीरें भी हटा दीं. कुछ अपुष्ट पोस्ट में दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है, लेकिन ये सब अफवाहें ही रहीं. अब दोनों इन सब चीजों से आगे बढ़ चुके हैं.

कठिन समय में स्मृति मंधाना की टीममेट जेमिमा रोड्रिग्स उनके साथ रहीं और उन्हें सपोर्ट देने के लिए महिला बिग बैश लीग (BBL) तक छोड़ दी. स्मृति 21–30 दिसंबर तक श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलेंगी. फिर वो जनवरी-फरवरी में होने जा रही महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी करेंगी.

---- समाप्त ----