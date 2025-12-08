कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ऐलान, क्या विराट कोहली बनेंगे मेहमान?

खुशखबरी! पहली लाइन पढ़कर ये मत समझ लीजिएगा कि किसी एक्ट्रेस ने गुड न्यूज शेयर की है. इस बार गुड न्यूज कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दी है. ओह...ओह... अब ये मत सोचिएगा कि कपिल पापा बनने वाले हैं. कॉमेडियन ने कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ऐलान किया है. थोड़ा इंतजार करिए और पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करिए.

और पढ़ें

नए सीजन के साथ तैयार कपिल शर्मा

इन दिनों कपिल कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म रिलीज से पहले कपिल ने सोशल मीडिया पर फैन्स संग सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू किया. एक फैन ने कॉमेडियन से पूछा कि सर आपके शो का नया सीजन कब आ रहा है. कपिल ने जवाब देते हुए कहा कि 20 दिसबंर से Netflix India पर. यानी कपिल शर्मा शो का नया सीजन देखने के लिए 12 दिन तक इंतजार करना होगा.

कब आएंगे विराट कोहली?

कपिल शर्मा शो की तरह दुनियाभर में विराट कोहली के फैन्स हैं. विराट के चाहने वाले चाहते हैं कि वो कपिल शर्मा शो पर जरूर आएं. एक फैन ने कपिल से पूछा कि आपके शो पर विराट कोहली कब इनवाइट किए जाएंगे, क्या आपकी उनसे इस बारे में बात हुई है. कॉमेडियन ने लिखा कि कभी मिला, तो उनसे शो पर आने की विनती करूंगा.

Advertisement

कपिल शर्मा ने दिया फैन्स को जवाब

एक फैन ने पूछा, कपिल भाई आपने धुरंधर मूवी देखी क्या? अगर देखी है, तो आपको मूवी कैसी लगी? कपिल ने जवाब दिया, प्रमोशन्स में बिजी था, देख नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज रात देख लूं, अगर जल्दी फ्री हो गया तो, मेरे भाई @RanveerOfficial की मूवी है, तो कैसे मिस कर सकता हू.

कपिल शर्मा ने हर सवाल सीधा और सिंपल सा जवाब देकर फैन्स का दिल खुश कर दिया. कपिल शर्मा शो के नए सीजन को लेकर फैन्स एक्साइटेड हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 4, 20 दिसंबर 2025 को शुरू होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, पहले एपिसोड में मेहमानों के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह अपनी पत्नियों के साथ नजर आएंगे. एक बार फिर कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और राजीव ठाकुर शो में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----