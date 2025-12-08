scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ऐलान, क्या विराट कोहली बनेंगे मेहमान?

कपिल शर्मा ने अपने शो का नया सीजन 20 दिसंबर 2025 से नेटफ्लिक्स इंडिया पर आने की घोषणा की है. इस सीजन में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह अपनी पत्नियों के साथ मेहमान के रूप में शामिल होंगे.

Advertisement
X
कपिल शर्मा ने दी गुड न्यूज (Photo: Instagram/Kapil Sharma)
कपिल शर्मा ने दी गुड न्यूज (Photo: Instagram/Kapil Sharma)

खुशखबरी! पहली लाइन पढ़कर ये मत समझ लीजिएगा कि किसी एक्ट्रेस ने गुड न्यूज शेयर की है. इस बार गुड न्यूज कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दी है. ओह...ओह... अब ये मत सोचिएगा कि कपिल पापा बनने वाले हैं. कॉमेडियन ने कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ऐलान किया है. थोड़ा इंतजार करिए और पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करिए. 

नए सीजन के साथ तैयार कपिल शर्मा
इन दिनों कपिल कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म रिलीज से पहले कपिल ने सोशल मीडिया पर फैन्स संग सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू किया. एक फैन ने कॉमेडियन से पूछा कि सर आपके शो का नया सीजन कब आ रहा है. कपिल ने जवाब देते हुए कहा कि 20 दिसबंर से Netflix India पर. यानी कपिल शर्मा शो का नया सीजन देखने के लिए 12 दिन तक इंतजार करना होगा. 

कब आएंगे विराट कोहली?
कपिल शर्मा शो की तरह दुनियाभर में विराट कोहली के फैन्स हैं. विराट के चाहने वाले चाहते हैं कि वो कपिल शर्मा शो पर जरूर आएं. एक फैन ने कपिल से पूछा कि आपके शो पर विराट कोहली कब इनवाइट किए जाएंगे, क्या आपकी उनसे इस बारे में बात हुई है. कॉमेडियन ने लिखा कि कभी मिला, तो उनसे शो पर आने की विनती करूंगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Third firing incident at Kapil Sharma's cafe in Canada, Lawrence Bishnoi gang claims responsibility
'कैप्स कैफे' में फायरिंग पर बोले कपिल- जितनी बार गोली चली, उतनी बड़ी ओपनिंग लगी 
Kapil Sharma and Sunil Grover travel together after in-flight fight.
डिप्रेशन से जूझ रहे थे सुनील ग्रोवर, नहीं मिल रहा था काम, कपिल ने दिया बड़ा चांस 
Lawrence Bishnoi Gang Shootout in Canada
1 महीने में 5 शूटआउट और लॉरेंस गैंग का कहर... कनाडा में अरबपति कारोबारी के कत्ल की Inside Story 
Kapil Sharma Cafe Firing Case
4 महीने, 3 हमले और खौफ का साया... आखिर लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के पीछे क्यों पड़ा? 
Kiku sharda wants to loose weight
13 साल बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल शर्मा शो? तोड़ी चुप्पी 
Advertisement
कपिल शर्मा ने दिया फैन्स को जवाब

एक फैन ने पूछा, कपिल भाई आपने धुरंधर मूवी देखी क्या? अगर देखी है, तो आपको मूवी कैसी लगी? कपिल ने जवाब दिया, प्रमोशन्स में बिजी था, देख नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज रात देख लूं, अगर जल्दी फ्री हो गया तो, मेरे भाई @RanveerOfficial की मूवी है, तो कैसे मिस कर सकता हू. 

कपिल शर्मा ने हर सवाल सीधा और सिंपल सा जवाब देकर फैन्स का दिल खुश कर दिया. कपिल शर्मा शो के नए सीजन को लेकर फैन्स एक्साइटेड हैं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 4, 20 दिसंबर 2025 को शुरू होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, पहले एपिसोड में मेहमानों के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह अपनी पत्नियों के साथ नजर आएंगे. एक बार फिर कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और राजीव ठाकुर शो में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement