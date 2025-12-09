scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लोकसभा में आज गूंजेगा SIR का शोर? चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी

चुनाव सुधार पर लोकसभा में मंगलवार और बुधवार को चर्चा होगी. इस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे. वहीं, विपक्ष के जवाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की टीम तैनात किया है. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राहुल के अलावा इस मुद्दे पर दमदार लाइन-अप तैयार की है.

Advertisement
X
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी. (File Photo: ITG)
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी. (File Photo: ITG)

लोकसभा में लंबे वक्त से लंबित चुनाव सुधारों पर मंगलवार से दो दिवसीय महत्वपूर्ण बहस शुरू होने जा रही है. इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे.

दरअसल, विपक्ष मानसून सत्र से ही चुनावी नामावलियों के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है. इसलिए उसने व्यापक “चुनाव सुधारों” पर ही चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष ने स्वीकार कर लिया.

विपक्ष का दावा है कि हाल के कुछ राज्यों में मतदाता सूची में अचानक लाखों नाम जोड़े या हटाए गए, जिससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ है. हालांकि, सरकार और निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज कर दिया था.

बीजेपी ने बचाव के लिए उतारी दिग्गजों की टीम

सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से इस बहस में वरिष्ठ सांसद और पूर्व आईएएस निशिकांत दुबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.पी. चौधरी, कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय और संजय जायसवाल प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. ये नेता चुनाव सुधारों के पक्ष में सरकार की स्थिति को मजबूती से रखेंगे.

कांग्रेस का दमदार लाइन-अप

सम्बंधित ख़बरें

इंडिगो संकट पर एविएशन मंत्री की सफाई ने खड़े कर दिए कई और सवाल 
rahul gandhi mallikarjun kharge kc venugopal
कर्नाटक में काम कर गई 'ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी', खड़गे-सोनिया के दखल से फिलहाल थमा पावर वार 
amit shah attacks rahul gandhi on evm complaint and predicts bjp victories
अमित शाह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, कही ये बात 
Amit Shah claims NDA will win big in upcoming assembly elections
'राहुल बाबा अब भी EVM और वोटर ल‍िस्ट को दोष दे रहे', बोले अमित शाह 
amit shah
'न EVM खराब, न वोटर लिस्ट', अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज 

वहीं, कांग्रेस ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर राहुल गांधी के अलावा के सी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्जवल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पाडवी और जोतीमनी समेत 11 सांसद इस अहम चर्चा में भाग लेने वाले हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement