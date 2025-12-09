गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल, बोले- राजकोट में AAP का होगा अगला मेयर

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजकोट में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक बैठक की. उन्होंने दावा किया कि राजकोट नगर निगम का अगला मेयर आम आदमी पार्टी का होगा. केजरीवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में राजकोट के लोगों ने AAP पर भरोसा कर 18 प्रतिशत वोट दिया था और आज यह भरोसा पहले से अधिक मजबूत हुआ है.

और पढ़ें

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 30 साल के शासन के बाद भाजपा ने गुजरात की हालत खराब कर दी है. उन्होंने कहा, “सिंगापुर 30 साल में विकसित देश बन गया, लेकिन भाजपा ने 30 साल में गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया. अब गुजरात में जनता की सरकार बनेगी, लोग जो कहेंगे, वही काम होगा.”

बैठक में उन्होंने किसानों के खिलाफ हाल में हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उनके मुताबिक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के 88 बच्चों को गिरफ्तार कर कड़ी धाराएं और झूठे केस लगाए गए. उन्होंने कहा, “गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती है. अंग्रेजों ने भी सोचा था कि कोई उन्हें नहीं हरा सकता, लेकिन इस धरती ने उन्हें भगा दिया. भाजपा भी दो साल बाद इसी तरह जाएगी.”

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 88 में से 42 किसानों को जमानत मिल गई है जबकि 46 अभी जेल में हैं. केजरीवाल के अनुसार, जेल में बंद किसानों को पहले 24 घंटे पीने के पानी और भोजन तक से वंचित रखा गया और बुरी तरह पीटा गया. उन्होंने कहा कि इस दमन ने किसानों को तोड़ने के बजाय उन्हें पहले से अधिक एकजुट कर दिया.

Advertisement

केजरीवाल ने राज्य में प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गुजरात में सड़कें टूटी हुई हैं, शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है और नशा खुलेआम बिक रहा है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा, “मेरे खिलाफ भी झूठे केस दर्ज किए गए, मुझे सौ बार जेल भेज दें, लेकिन मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूं.”

उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि आने वाले समय में एफआईआर और दमन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा, “दो साल बाद AAP की सरकार बनेगी और सभी झूठे केस वापस लिए जाएंगे. गुजरात में बदलाव का समय आ चुका है. अब जनता की चलेगी, भाजपा की नहीं. हमें घर-घर जाकर लोगों के मन से डर निकालना होगा. पूरी उम्मीद है कि राजकोट का अगला मेयर AAP का होगा.”

---- समाप्त ----