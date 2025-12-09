scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सीईओ को बुलाकर ऑपरेशंस में 10 फीसदी कटौती का आदेश दिया. वहीं, इंडिगो संकट को देखते हुए रेलवे ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाईं.

इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया गया. (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सीईओ को बुलाकर ऑपरेशंस में 10 फीसदी कटौती का आदेश दिया. वहीं, इंडिगो संकट को देखते हुए रेलवे ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाईं. इन खबरों के अलावा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पार्टी नेताओं को 'बंगाल जीत' का मंत्र दिया. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

Indigo की फ्लाइट्स में 10 फीसदी कटौती, उड्डयन मंत्री संग मीटिंग में हाथ जोड़े नजर आए CEO

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बुलाया गया. बैठक में मंत्री राम मोहन नायडू और सचिव समीर सिन्हा मौजूद थे. ऑपरेशंस की स्थिति पर चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने फ्लाइट कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो एयरलाइन के ऑपरेशंस में 10 फीसदी कटौती का आदेश दिया.

IndiGo संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम! इस रूट पर चल रहीं स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जो वर्तमान में 14 दिसंबर तक चलेंगी. इन ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से एक दिन पहले कंफर्म टिकट मिल रही हैं.

'बिहार के बाद अब बंगाल की बारी...', NDA की मीटिंग में PM मोदी ने दिया जीत का मंत्र

एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार को संसद भवन परिसर में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम संदेश दिया. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है. गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है.

'पीएम बिना CJI के चुनाव आयुक्त क्यों चुनना चाहते हैं?', राहुल गांधी ने केंद्र से पूछे तीन सवाल

संसद में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि चुनाव आयोग के प्रमुख और अन्य आयुक्तों के चयन के लिए जिम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया. राहुल गांधी ने कहा कि CJI को चयन समिति से क्यों हटाया गया.

गोवा आग: विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ीं, इंटरपोल का नोटिस जारी, क्लब पर भी चला बुलडोजर

गोवा के अरपोरा में बर्च क्लब में लगी भीषण आग के बाद फरार चल रहे क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. गोवा पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आग की घटना के कुछ ही घंटे बाद दोनों भाई फुकेत के लिए उड़ान भर गए थे. पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क कर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि कई अन्य आरोपी भी पुलिस की निगरानी में हैं और अलग-अलग राज्यों में टीमें भेजी गई हैं.

IND vs SA, 1st T20: संजू-हर्षित OUT, जितेश की एंट्री, प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्या ने चौंकाया

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का पहला मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी. इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली और उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के रूप में जितेश शर्मा को शामिल किया गया है.

पहले हंसी-मजाक और फिर SIR को बताया 'वोट डिलीट करने का टूल', लोकसभा में कल्याण बनर्जी के अलग अंदाज

TMC सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा में सूट और टाई पहनकर पहुंचे तो सभी की नज़रें उन पर टिक गईं. स्पीकर ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बनर्जी आज सूटेड–बूटेड लग रहे हैं, जिस पर वे भी मुस्करा दिए और माहौल हल्का हो गया. लेकिन गर्माहट तब बढ़ी जब उन्होंने चुनाव सुधारों पर बोलते हुए आरोप लगाया कि SIR अब BJP के हाथ में 'वोट डिलीट करने का हथियार' बन गया है.

21 दिसंबर से चलने लगेगी भोपाल मेट्रो, CM मोहन यादव ने खजुराहो से किया ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो में ऐलान किया कि 21 दिसंबर को भोपाल को मेट्रो की सौगात दी जाएगी. संभावना है कि पीएम मोदी या केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएं. भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन की कुल लंबाई 30.95 किलोमीटर है, लेकिन अभी सिर्फ 7.2 किमी तक ही मेट्रो चलेगी. 

16 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

दिल्ली के चर्चित यौन शोषण केस में पहले से जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मंगलवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने फर्ज़ी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. यह कार्रवाई उनकी एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद हुई.

बिहार STET रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जनवरी के बाद हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, मंत्री सुनील कुमार का बयान

बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्र-छात्राएं डिजिटल शिक्षा और कंप्यूटर सीख सकेंगे. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि एसटीईटी रिजल्ट के बाद जनवरी के बाद टीआर 4 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी. उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

