IndiGo संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम! इस रूट पर चल रहीं स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स काफी संख्या में कैंसिल हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. यह ट्रेनें वर्तमान में 14 दिसंबर तक चलेंगी. इन ट्रेनों में यात्रियों को आसानी से एक दिन पहले कंफर्म टिकट मिल रही हैं.
यहां देखें ट्रेनों की सूची
गाड़ी संख्या 02395 पटना-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 09, 11 और 13 दिसम्बर को रात 8:30 बजे खुलकर 8:45 बजे दानापुर, 9:15 बजे आरा, 10:00 बजे बक्सर, 11:30 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन दिन 3:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 02396 आनंद विहार टर्मिनल–पटना स्पेशल ट्रेन 10, 12 और 14 दिसम्बर को आनंद विहार से शाम 7:00 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन सुबह 10:10 बजे डीडीयू, 11:48 बजे बक्सर, 12:33 बजे आरा, 1:05 पर दानापुर एवं 2:00 बजे पटना पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 02309 पटना–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन पटना से 10, 12 और 14 दिसंबर को रात 8:30 बजे खुलकर 8:45 पर दानापुर, 9:15 बजे आरा, 10:00 बजे बक्सर, 11:30 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन दोपहर 3:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 02310 आनंद विहार टर्मिनल–पटना स्पेशल ट्रेन 11, 13 और 15 दिसंबर को आनंद विहार से शाम 7:00 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन सुबह 10:10 बजे डीडीयू, 11:48 बजे बक्सर, 12:33 बजे आरा, 1:05 बजे दानापुर एवं 2:00 बजे पटना पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 05563 दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 10, 11, 13 और 14 दिसंबर को शाम 6:15 बजे खुलकर 7:35 बजे समस्तीपुर, 10:15 बजे मुजफ्फरपुर, 11:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन रात 9:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार टर्मिनल–दरभंगा स्पेशल ट्रेन 12, 13, 15 और 16 दिसंबर को रात 12:05 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए शाम 6:55 बजे हाजीपुर, 7:50 बजे मुजफ्फरपुर, 9:00 बजे समस्तीपुर रूकते हुए 11:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 05565 दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन दरभंगा से 09 और 12 दिसंबर को शाम 6:15 बजे खुलकर शाम 7:35 बजे समस्तीपुर, 10:15 बजे मुजफ्फरपुर, 11:50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन रात 9:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 05566 आनंद विहार टर्मिनल–दरभंगा स्पेशल ट्रेन 11 और 14 दिसंबर को रात 12:05 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए शाम 6:55 बजे हाजीपुर, 7:50 बजे मुजफ्फरपुर, 9:00 बजे समस्तीपुर रूकते हुए रात 11:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी.