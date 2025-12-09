scorecardresearch
 
बिहार STET रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जनवरी के बाद हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, मंत्री सुनील कुमार का बयान

Bihar Stet Result Update: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्र-छात्राएं डिजिटल शिक्षा और कंप्यूटर सीख सकेंगे. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि एसटीईटी रिजल्ट के बाद जनवरी के बाद टीआर-4 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी. राज्य में एक करोड़ 9 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्यान भोजन दिया जाता है. दिव्यांग बच्चों के लिए भी बेहतर शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी.

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी होगी. Photo ITG
राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब कंप्यूटर चलाएंगे. नई सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है. इसके अलावा सभी विद्यालयों में लैब सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसकी जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को दी. उन्होंने कहा कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद टीआर-4 की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जनवरी के बाद शिक्षक नियुक्ति की संभावना है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा में काफी सुधार हुआ है. जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से लेकर छात्र-छात्राओं को भी डिजिटल प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा.

जनवरी के बाद हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति
सुनील कुमार ने बताया कि इसको लेकर सभी विद्यालयों में लैब और टैब मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद टीआर-4 की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है. जनवरी के बाद शिक्षक नियुक्ति की संभावना है. उसके बाद ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति शुरू होगी.

एक करोड़ 9 लाख बच्चे को मिलता है मध्यान भोजन
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले एक करोड़ 9 लाख बच्चों को प्रतिदिन बेहतर मध्यान भोजन उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए सभी विद्यालयों में दो लाख 14 हजार रसोइयां बच्चों के लिए मध्यान भोजन बनाने में लगी हुई है.

दिव्यांग बच्चों के लिए होगी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में नौकरी और रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है. ताकि अधिक से अधिक युवकों को रोजगार मिल सके. इसके साथ ही राज्य के दिव्यांग बच्चों को बेहर शिक्षा व्यवस्था कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है. दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

---- समाप्त ----
