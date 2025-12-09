गोवा आग: विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ीं, इंटरपोल का नोटिस जारी, क्लब पर भी चला बुलडोजर

गोवा के अरपोरा में बर्च क्लब में लगी भीषण आग के बाद फरार चल रहे क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. गोवा पुलिस ने बताया कि यह नोटिस घटना के सिर्फ दो दिन के भीतर जारी हो गया, जो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पर इसमें एक हफ्ते से ज्यादा समय लगता है.

गोवा पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बताया कि आग की घटना के कुछ ही घंटे बाद दोनों भाई फुकेत के लिए उड़ान भर गए थे. इसके बाद पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क कर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि कई अन्य आरोपी भी पुलिस की निगरानी में हैं और अलग-अलग राज्यों में टीमें भेजी गई हैं.

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस

पुलिस ने बताया कि अब तक जिन मैनेजर्स को गिरफ्तार किया गया है, वे क्लब के दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल थे. पांचवां आरोपी दिल्ली से पकड़ा गया और उसे गोवा लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा. FIR में लूथरा ब्रदर्स के साथ अजय गुप्ता का नाम भी शामिल है. पुलिस जल्द ही उन्हें भी समन करेगी.

जांच में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए

जांच में सामने आया है कि बर्च क्लब में कई बड़ी अनियमितताएं थीं. क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट का NOC नहीं था, और लाइसेंस भी अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ था. फायर अधिकारियों के अनुसार, क्लब में छोटे एग्जिट दरवाजे और केवल एक संकरा ब्रिज था, जिससे आग के दौरान लोगों के बाहर निकलने में भारी परेशानी हुई. गोवा पुलिस ने कहा कि लूथरा ब्रदर्स घटना के दिन गोवा में मौजूद नहीं थे और 5:30 बजे सुबह फुकेत के लिए फरार हो गए थे.



