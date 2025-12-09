scorecardresearch
 
'बिहार के बाद अब बंगाल की बारी...', NDA की मीटिंग में PM मोदी ने दिया जीत का मंत्र

एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को अगला बड़ा लक्ष्य बताते हुए कहा कि "बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है." बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत को "गठबंधन की जीत" बताते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को इस विजय का "शिल्पकार" बताया.

पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि गंगा बिहार से होते हुए बंगाल जाती है. (PTI)
एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार को संसद भवन परिसर में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम संदेश दिया. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा, "अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है. गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है."

बैठक में मौजूद सांसदों ने बिहार में रिकॉर्ड जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया. जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी को समारोहपूर्वक माला पहनाकर सम्मानित किया.

पीएम ने इस जीत को "गठबंधन की एकजुटता और नेतृत्व की ताकत" बताया. उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार जीत का "शिल्पकार" बताते हुए कहा कि यह जीत राज्य के विकास और सुशासन की जनता की इच्छा को दर्शाती है.

यह भी पढ़ें: 'लोगों का जीवन आसान होना चाहिए', NDA संसदीय दल की बैठक में बोले PM मोदी

बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आगाह किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने NDA की ऊर्जा को दोगुना कर दिया है और अब बंगाल में भी "परिवर्तन की लहर" तेज करनी होगी.

पीएम मोदी ने सभी NDA सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. उन्होंने निर्देश दिया कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें, जमीनी मुद्दों पर ध्यान दें और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं.

यह भी पढ़ें: 'नेहरू की सारी गलतियों की लिस्ट बना लें PM मोदी...', देखें ऐसा क्यों बोलीं प्रियंका गांधी

बैठक में उन्होंने कुछ कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया. 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा. साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि "जनता के लगभग 78,000 करोड़ रुपये बैंकों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस दिलाने की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाएं."

पिछले महीने हुए 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA को 202 सीटें मिलीं, जिससे JD(U) सुप्रीमो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने. गठबंधन के साथियों में, BJP ने 89 सीटें, JD(U) ने 85, LJP (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं.

---- समाप्त ----
