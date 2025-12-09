21 दिसंबर से चलने लगेगी भोपाल मेट्रो, CM मोहन यादव ने खजुराहो से किया ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो में ऐलान किया कि 21 दिसंबर को भोपाल को मेट्रो की सौगात दी जाएगी. संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2023 में ही मेट्रो का ट्रायल रन कर दिया था.

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन की कुल लंबाई 30.95 किलोमीटर है, लेकिन अभी सिर्फ 7.2 किमी तक ही मेट्रो चलेगी. इस रूट पर सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी, एम्स स्टेशन आएंगे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की कार्ययोजना पर विस्तार से बात की. केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई, उद्योग और पेयजल की कमी को पूरा किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्य है. पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें छतरपुर में ओबेरॉय होटल का शुभारंभ शामिल है. इसके अलावा, खनन और मेडिकल के क्षेत्र में भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं.

बुंदेलखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सागर में रानी अवंतिबाई महाविद्यालय का निर्माण, छत्रसाल यूनिवर्सिटी के लिए धनराशि का आवंटन और पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना की गई है. अंचल में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी.

सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए अब अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं क्षेत्रों में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी. अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सरकार द्वारा करीब 2 लाख करोड़ रुपए के अलग-अलग कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा.

