Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: PM मोदी की छात्र संवाद पहल ‘परीक्षा पे चर्चा’ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है. वहीं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की. इन खबरों के अलावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

मोदी सरकार के नाम एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ‘परीक्षा पे चर्चा’ में 3.53 करोड़ छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

PM मोदी की छात्र संवाद पहल ‘परीक्षा पे चर्चा’ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है. ये मान्यता एक महीने में सबसे अधिक नागरिक पंजीकरण वाले मंच के रूप में मिली है. वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 3.53 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है. ‘परीक्षा पे चर्चा’ हर साल आयोजित होने वाला संवाद कार्यक्रम है.

पुतिन से मिले अजीत डोभाल, ट्रंप के 'टैरिफ बम' के बीच भारत-रूस संबंधों पर की चर्चा

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की. क्रेमलिन प्रेस सर्विस के अनुसार भारत और रूस ने द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने पर सहमति जताई. ये मीटिंग ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ट्रंप का शिकंजा, मादुरो की गिरफ्तारी पर रखा 50 मिलियन डॉलर का इनाम

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी है. अब मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना देने पर 50 मिलियन डॉलर यानि करीब ₹417 करोड़ का इनाम दिया जाएगा. ये इनाम मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ के आरोपों के चलते घोषित किया गया है.

हर साल 5 छात्रों को विदेश से पढ़ाई करवाएगी यूपी सरकार, छात्रवृत्ति योजना को मिली मंजूरी

UP सरकार ने “भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना” को मंजूरी दे दी गई है. ये योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी. इस योजना के तहत हर साल 5 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को यूके में एक वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी.

UP Weather: भारी बारिश और उफनती नदियां... यूपी के इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, स्कूल भी बंद



मौसम विभाग ने यूपी के लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, घोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अमेठी समेत कई ज़िलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसी के मद्देनज़र लखनऊ के कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है. राज्य बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कई ज़िलों में अभी भी गंगा नदी ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है.

भारत-रूस और चीन बदल रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर... क्या टैरिफ टोटकों के पीछे यही है ट्रंप का असली डर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत, चीन और दर्जनों अन्य देशों पर नए टैरिफ थोपना महज आर्थिक हथियार नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी सत्ता की चिंता है. ट्रंप प्रशासन का असल डर यह है कि यदि भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर वैश्विक संस्थाओं, व्यापार और फाइनेंस में अमेरिका को दरकिनार करने लगें, तो वाशिंगटन की धमक कमजोर पड़ जाएगी.

CBSE ने दिए 75% अटेंडेंस के सख्त निर्देश... कम हुई तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम!

CBSE ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए सभी छात्रों की 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है. छात्रों की उपस्थिति की जांच के लिए CBSE ने स्कूलों को सख़्त निर्देश दिए हैं. CBSE के अनुसार, अगर कोई छात्र लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहा है तो स्कूलों को उनके पेरेंट्स को सूचित करना होगा. केवल वैध कारणों के प्रमाण देने पर ही छूट मिलेगी.

'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को हरी झंडी, HC ने रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित हिंदी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी है, तब उस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता. अब ये फिल्म तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार यानि 8 अगस्त को रिलीज़ हो रही है.

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को तीसरी बार मिली राहत, अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत बलात्कार मामले में दोषी आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी है. आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ज़मानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी. इसके समर्थन में उसने अस्पताल और डॉक्टरों के प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश किए. सरकारी वकील ने इन मेडिकल दस्तावेजों की सत्यता की जांच के लिए अदालत से समय मांगा.

बिहार: सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर के शिलान्यास में मौजूद रहेंगे अमित शाह-नीतीश, 11 पवित्र नदियों के जल से रखी जाएगी नींव



अयोध्‍या में भगवान श्रीराम के भव्‍य मंदिर निर्माण के बाद बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का अद्भुत मंदिर तैयार हो रहा है. 8 अगस्‍त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे. यहां से वह सीतामढ़ी के लिए रवाना होंगे, जहां वह मंदिर परिसर का शिलान्‍यास करेंगे.

