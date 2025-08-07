CBSE ने दिए 75% अटेंडेंस के सख्त निर्देश... कम हुई तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम!

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए सभी छात्रों की 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है. छात्रों की उपस्थिति (attendance) की जांच के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को भी सख्त निर्देश दिए हैं, अगर कोई छात्र लम्बे समय से अनुपस्थित (absent) चल रहा है तो स्कूलों को उनके पेरेंट्स को सूचित करना होगा. केवल वैध कारणों के प्रमाण देने पर ही छूट दी जा सकती है, जिसके लिए भी छात्रों को लिखित आवेदन या आधिकारिक दस्तावेज देने होंगे.

उचित दस्तावेज की कमी पर होगा सख्त एक्शन

अगर कोई छात्र अनुपस्थित रहने पर उचित दस्तावेज नहीं दे पाता है तो उसे बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा. 75% से कम अटेंडेंस होने पर छात्र को बोर्ड परीक्षा के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा.

केवल इन परिस्थितियों में मिलेगी छूट

सीबीएसई ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट देने की बात कही है, इनमें आपातकालीन परिस्थिति, परिवार से किसी के निधन और मान्यता प्राप्त खेलों में प्रतिभाग करने की स्थिति में छूट दी जाएगी.

सरप्राइज इंस्पेक्शन

सीबीएसई ने स्कूलों को सरप्राइज इंस्पेक्शन के भी चेतावनी दी है. उपस्थिति की सही जानकारी के लिए रोजाना अटेंडेंस रजिस्टर को क्लास टीचर या अन्य अधिकृत व्यक्ति के साइन के साथ रिकार्ड को अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान ये रिकार्ड मांगने पर प्रस्तुत किया जाना जरूरी है. अगर रिकार्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है तो स्कूल की मान्यता समाप्त की जा सकती है.

Advertisement

---- समाप्त ----