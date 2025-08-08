वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ट्रंप का शिकंजा, मादुरो की गिरफ्तारी पर रखा 50 मिलियन डॉलर का इनाम

अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी है.अब मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना देने पर 50 मिलियन डॉलर (करीब 417 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा.

यह इनाम मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ के आरोपों के चलते घोषित किया गया है. अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने गुरुवार को X (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो जारी करते हुए इसका ऐलान किया.

बॉन्डी ने कहा, "मादुरो आतंकवादी संगठनों जैसे ट्रेन डे अरागुआ, सिनालोआ और कार्टेल ऑफ द सन के साथ मिलकर अमेरिका में खतरनाक नशीले पदार्थों और हिंसा फैला रहे हैं. वह दुनिया के सबसे बड़े ड्रग ट्रैफिकर्स में से एक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं." उन्होंने मादुरो को दुनिया के सबसे बड़े नार्को-तस्करों में से एक और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया.

यह भी पढ़ें: 'खूनखराबे' और 'गृहयुद्ध' की धमकी देने वाले निकोलस मादुरो फिर बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जानें- जीत पर क्यों उठे सवाल

Advertisement

ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA) ने मादुरो और उनके सहयोगियों से जुड़े 30 टन से अधिक कोकीन जब्त की है, जिसमें से करीब 7 टन खुद मादुरो से जुड़ी बताई जा रही है. इसके साथ ही 700 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्तियां (दो प्राइवेट जेट और नौ वाहन सहित) भी जब्त की गई हैं.

बॉन्डी ने बताया कि जब्त की गई कोकीन अक्सर फेंटानिल से मिश्रित होती है, जो अमेरिका में ओपिओइड संकट को और गंभीर बना रही है. उन्होंने कहा, “यह वेनेजुएला और मेक्सिको स्थित ड्रग कार्टेल्स के लिए प्रमुख आर्थिक स्रोत है और अमेरिकी नागरिकों की अनगिनत ज़िंदगियों की तबाही के लिए जिम्मेदार है.”

इससे पहले अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए 25 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर दिया गया है. बॉन्डी ने कहा कि इनाम को बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर करने का फैसला ट्रंप प्रशासन की उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की दृढ़ता को दर्शाता है. बॉन्डी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मादुरो न्याय से बच नहीं पाएंगे."



---- समाप्त ----